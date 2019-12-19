В Дубне состоялось совместное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости и ТПП г. Дубны. Для участия в заседании в ТПП г. Дубны приехали ведущие эксперты российской палаты в области недвижимости и земельно-имущественных отношений во главе с председателем Комитета ТПП РФ Александром Каньшиным.

В заседании принимали участие председатель постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям Совета депутатов городского округа Дубна Александр Ксенофонтов, ответственный секретарь Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, главный эксперт ТПП РФ Инна Савенкова и помощник председателя Комитета ТПП РФ Александр Ковалёв.

Открывая совместное заседание, президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров представил прибывших в Дубну руководителей Комитета ТПП РФ, а также дубненских участников заседания и предложил заслушать информацию об основных направлениях работы Комитата и обсудить с экспертами проблемные для бизнеса вопросы по теме заседания.

Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин познакомил участников заседания с основными направлениями и некоторыми итогами работы Комитета ТПП РФ за 2018 - 2019 годы. Он также отметил, работа Комитета высоко оценена президентом ТПП России С.Н.Катыриным, что члены Комитета ведут большую деятельность как в направлении экспертной деятельности, реальной помощи предпринимателям, так и в работе по отстаиванию интересов бизнеса в федеральных органах при совершенствовании законодательства и нормативных документов.

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Лариса Усович рассказала о ключевых проблемах бизнеса при взаимодействии с Росреестром, о проекте федерального закона о внесении изменений в 218-ФЗ и иные законодательные акты, а также обсудила с участниками заседания некоторые дискуссионные вопросы в области государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью.

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Марина Карпова, помимо работы в Комитете ТПП РФ, является общественным омбудсменом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по имущественным правам, кадастрам и земельным отношениям, в связи с чем в своем выступлении она рассмотрела проблемы бизнеса в сфере кадастровой оценки объектов недвижимости, налогообложения недвижимости и в земельно-имущественных отношениях, а также вопросы взаимодействия с органами прокуратуры.

В ходе заседания состоялась оживленная дискуссия по целому ряду вопросов, волнующих предпринимателей, в том числе поднимались острые вопросы обратной связи с бизнесом.

Члены Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости отметили, что они заинтересованы в получении от предпринимателей конкретной информации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей практической деятельности, для того чтобы находить пути решения этих проблем в диалоге с федеральными органами, а также оказать консультационную и иную поддержку бизнесу в решении проблемных вопросов. Комитет ТПП РФ открыт для взаимодействия с заинтересованными в этом предпринимателями и не реже одного раза в два месяца проводит свои заседания.