Окончание. Начало в № 48 газеты «Встреча» Советник министра государственного управления по информационным технологиям и связям Московской области, координатор проекта «Умные города Подмосковья» Анатолий Курманов вручил главе городского округа Дубна Максиму Данилову официально зарегистрированное соглашение о том, что наукоград является пилотным проектом «Умный город» федерального значения. Оно было подписано на Петербургском экономическом форуме в июне этого года. - Дубна воплощает в себе всю силу современной науки, оборонного потенциала, здесь собраны сотни наукоемких предприятий, в том числе всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований, Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» и инновационные производства ОЭЗ Дубна», которая динамично развивается и сегодня является одной из лучших в России, - подчеркнул Максим Данилов. - Мы вступили в эпоху цифры, и наукограду нельзя отставать. Еще два года назад многие скептически относились к словосочетанию «умный город», а сегодня это реальность, инструмент, который позволит нам не только управлять городским хозяйством с помощью новейших технологий, но и подготовить молодое поколение, чтобы в будущем они стали квалифицированными заказчиками. Обращаясь к участникам конференции, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев подчеркнул, что инвесторы не случайно выбирают для локализации своего бизнеса именно Московскую область - это высокие позиции по уровню жизни, особые компетенции в сфере науки, порядка четверти всего объема выручки от разработок в России, более 100 вузов. Он кратко рассказал о том, чем привлекательна Особая экономическая зона в Дубне, об особенностях осуществления предпринимательской деятельности на ее территории: - Мы стараемся максимально снизить административные барьеры, помогаем инвесторам в получении финансовых мер поддержки, плотно взаимодействуем с правительством региона и РФ, где оперативно решаем вопросы резидентов. Сегодня это уже 169 высокотехнологичных компаний, более 10 из которых с участием иностранного капитала. Только в этом году введены в эксплуатацию семь заводов. Мы стали победителями в трех номинациях международного рейтинга авторитетного издания fDi Magazine (подразделение The Financial Times), а по результатам национального рейтинга второй год подряд лидируем среди технико-внедренческих зон. Сергей Писарев отметил, что в сфере информационных технологий сегодня реализуют свои проекты более 40 компаний, которые инвестировали в них почти 2 млрд рублей, создали в ОЭЗ свыше тысячи рабочих мест, отчислили в бюджеты всех уровней порядка 1,5 млрд рублей. Наукограды и цифровизация городского хозяйства В рамках «муниципального дня» Минстроя России по цифровизации городского хозяйства по проекту «Умный город» и секции наукоградов были представлены более 20-ти технологий, как уже реализуемых в Московской области, так и предлагаемых к использованию компаниями-разработчиками. В их обсуждении приняли участие руководители и представители администраций 23 муниципалитетов, которые также смогли ознакомиться с работой открытой в этом году в Дубне муниципальной части Центра управления регионом. Руководители одиннадцати из тринадцати российских наукоградов вместе с руководителями Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России обсудили дальнейшие шаги по развитию российских наукоградов как точек роста национальной конкурентоспособности в сферах науки и технологий. - В этом году получилась качественная секция по развитию наукоградов, - отметил начальник Управления инновационной и научной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Виктория Халимендик. - Мы нашли точки соприкосновения с Минобрнауки России в том, что необходимо увеличение бюджета на развитие наукоградов и инновационных проектов на их территориях. Исторически наукограды формировались с учетом наличия в них предприятий ОПК или научно-исследовательских академических институтов. Сегодня важно, чтобы вокруг и тех, и других возникали малые и средние высокотехнологичные предприятия, которые могли бы формировать новую, другого качества экономику. Безусловно, ОЭЗ играют в этом процессе особую роль. Это приток новых инвестиций в регион, и если мы говорим об ОЭЗ технико-внедренческого типа, то это инвестиции другого качества - высокотехнологичные, инновационные, прорывные проекты. Сегодня, например, в ОЭЗ «Дубна» сформированы сильные кластеры по информационным технологиям и медико-технический, который уже генерирует достаточно хорошую выручку. Медицина В заседании Президиума Всероссийского общественного Совета медицинской промышленности, Совета Медико-технического кластера Московской области приняли участие представители Минпромторга России, Росздравнадзора, профильных государственных институтов и предприятий медицинской промышленности. Обсуждались вопросы совершенствования государственной системы закупок медизделий и национальных регистрационных процедур, государственные меры поддержки отечественной медицинской промышленности. - Медицинский кластер, который создан в ОЭЗ «Дубна», развивается, есть огромный потенциал, - прокомментировал президент Ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин. - Мы обсуждали, как использовать его более эффективно. Важным было присутствие руководителей надзорной службы, в адрес которых прозвучало много предложений об изменении отношения к регистрации, к надзорной деятельности. Также много внимания было уделено мерам поддержки производств медицинских изделий, например, таких предприятий в ОЭЗ «Дубна», как «Эйлитон», «Паскаль Медикал» и «Гранат Био Тех», вопросам ускорения поставок на рынок продукции для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Такие встречи непосредственно с производственниками дают толчок. Думаю, что наши предложения, которые будут представлены и в федеральные министерства здравоохранения, промышленности, и в регионы, помогут справиться с этими задачами. Участники совещания ознакомились с построенным предприятием резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Гранат Био Тех», а также презентацией центра электронно-лучевой обработки медицинских и других изделий. Сегодня в наукограде создано или находятся в процессе создания 19 новых производств медицинских изделий, 14 из которых - в особой экономической зоне. Центр электронно-лучевой обработки намерен построить и запустить в конце 2020 года новый инвестор ОЭЗ компания «АЦЕНТР ГРУПП». Значимое место в его деятельности займет стерилизация одноразовых изделий медицинского назначения, что позволит российским производителям не только из Московской области, но и из смежных регионов в короткие сроки обрабатывать необходимые объемы данной продукции. Соглашение о реализации проекта по созданию центра на конференции подписали представители УК «АКЦЕНТР» (основной инвестор и оператор), ООО «Грант Био Тех» (строит здание), АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» (предоставляет земельный участок и подключение к инженерным сетям) и Медико-технический кластер Московской области (инициатор проекта). Включение в программу конференции тематики технологий ядерной медицины связано как с ростом количества онкобольных в России и в мире, так и с разработками по лечению и диагностике онкозаболеваний, которые ведутся в Объединенном институте ядерных исследований, ОЭЗ «Дубна», других научных и инженерных центрах. Основная тематика работ ОИЯИ в этой области связана с совершенствованием технологий протонной терапии и созданием специализированных ускорителей, а также с изучением влияния различных химических веществ на замедление или предотвращение восстановления хромосом раковых клеток после облучения. В настоящее время ОИЯИ совместно с Институтом физики плазмы Китайской академии наук ведет разработку сверхпроводящего циклотрона для протонной терапии. На площадке ОИЯИ компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек) развернуто производство радиоактивных микроисточников иода-125 для брахитерапии предстательной железы, ведутся работы по созданию технологии и радиоактивных микроисточников для лечения рака поджелудочной железы и печени. В особой экономической зоне завершается создание производства электронных ускорителей разработки американской VARIAN (резидент «Фабрика РТТ») для лечения широкого спектра онкозаболеваний. На конференции были представлены проекты создания производств магнитно-резонансных томографов, цифровых рентген-аппаратов и аппаратов УЗИ. Композиты Традиционная секция по перспективным технологиям композитных материалов в этом году собрала ведущих материаловедов - ученых и инженеров Российской академии наук, Ростеха, Росатома, МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баумана, композитного кластера Санкт-Петербурга, профильных коммерческих структур. - Я преклоняюсь перед этими людьми, их талантом, уникальными разработками, без которых наша компания не могла бы строить свои изделия, - сказал генеральный директор ООО «Мортех» Владимир Ларкин. - Мы стали резидентом ОЭЗ в этом месяце, будем разрабатывать высокоскоростные плавательные аппараты из композитных материалов, выпускать корпуса лодок. Поэтому с большим интересом слушал обо всем, что касается новых материалов в области композитов, и уже думаю, как смогу применять это на своем предприятии. Очень полезная конференция, которая дает много идей на перспективу. По мнению известного специалиста в области механики разрушения и технологии композитов, одного из создателей нового научного направления - технологической механики композитов профессора из Черноголовки Сергея Милейко, любая конференция по композитам в России полезна, потому что не так много людей вовлечено в это дело: - Мы отстали, например, в части углепластика от той же Западной Европы, от США и даже от Японии. Идти по схеме 30-х годов, так называемому ДиП - догнать и перегнать - нельзя, времени нет. Поэтому нужно выбирать такие направления развития композитов, в которых мы сейчас уже впереди и можем уйти еще дальше. Тогда уже страны, которые я назвал, будут провозглашать ДиП - догнать и перегнать нас. Этого я бы хотел, и, думаю, что всем вместе нам это по силам. Наука, образование и наукоемкое производство - вот три столпа, на которых должно все держаться. И это еще раз подтвердил дубненский форум. Светлана ЖУКОВА