27 ноября в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» прошла IX Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы». В ее работе приняли участие около 200 специалистов.

Соорганизаторами ежегодной, девятой по счету, конференции в Дубне стали Минэкономразвития России, правительство Московской области, Московская областная дума, администрация г. Дубны, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, Союз развития наукоградов, университет «Дубна», ТПП г. Дубны, Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в г. Дубне, Медико-технический кластер Московской области. В этом году в форуме приняли участие более 200 человек представляющих 91 организацию.

На открытии участники конференции заслушали видеоприветствие заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова, который курирует ведомственный проект «Умный город». Он отметил необходимость обмена опытом на муниципальном уровне, важность того, что вопросы цифровизации городского хозяйства будут обсуждаться в рамках конференции, которая по традиции собирает большое число представителей российских наукоградов.

Советник министра государственного управления по информационным технологиям и связям Московской области, координатор проекта «Умные города Подмосковья» Анатолий Курманов обратил внимание, что в этот раз конференция объединила сразу три крупных мероприятия - «муниципальный день» Минстроя России по цифровизации городского хозяйства, круглый стол по развитию наукоградов и совещание по вопросам развития отечественной медицинской промышленности. На форуме также обсуждались вопросы, касающиеся технологий композитных материалов, развития взаимодействия вузов и высокотехнологичных компаний.

В начале конференции Анатолий Курманов вручил главе городского округа Дубна Максиму Данилову официально зарегистрированное соглашение о том, что наукоград является пилотным проектом «Умный город» федерального значения. Оно было подписано на Петербургском экономическом форуме в июне этого года.

О работе конференции читайте в следующем номере газеты «Встреча»