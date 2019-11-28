19 ноября на федеральном телеканале «Общественного Телевидения России» (ОТР) вышел выпуск программы «Отражение». В прямом эфире программы в рубрике «Промышленная политика» состоялся разговор ведущей программы Марины Калининой о развитии производства отечественных одноразовых медицинских изделий и роли в этом процессе особых экономических зон, в котором участвовали генеральный директор компании «Гранат Био Тех» Александр Шишов и президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров.

Выпуск программы о производстве дубненской компании «Грант Био Тех» - резиденте Особой экономической зоны «Дубна», члене ТПП Дубны, был организован по инициативе ТПП Российской Федерации и ТПП г.Дубны и направлен на продвижение отечественных производителей высококачественных медицинских изделий.

Эфир начался с видеоролика о заводе компании «Грант Био Тех» в Дубне и сотрудниках этого завода. Это уже второй прямой эфир, инициированный ТПП России и ТПП Дубны, о предприятиях наукограда, вышедший на телеканале ОТР в рубрике «Промышленная политика» за последние два года. Ранее состоялся выпуск программы, посвященной отрасли приборостроения, с участием приборного завода «Тензор».

Программа «Отражение» на канале ОТР выходит в прямом эфире. Ежедневно по будням в программе обсуждаются актуальные социальные и политические проблемы, новости экономики, культуры, образования и прочих важных сфер общественной жизни. Свою точку зрения высказывают эксперты и непосредственные участники событий.