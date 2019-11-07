Сотрудники компании «ИнтерГрафика» приняли участие в VI конференции Ed Crunch, которая была посвящена технологиям и инновациям в области образования. Для специалистов резидента ОЭЗ «Дубна», создающих мультимедийные образовательные ресурсы, конференция стала мастер-классом международного уровня. Ed Crunch - одна из крупнейших международных конференций в мире по технологиям в образовании. В этом году в ней приняли участие 4000 человек из 16 стран мира. Под одной крышей в Центре международной торговли собрались профессора из США, Англии, Франции и других стран, основатели и генеральные директора образовательных компаний, преподаватели из разных городов России. Вектор мероприятия задал директор EDCRUNCH UNIVERSITY НИТУ «МИСиС», основатель и программный директор Ed Crunch Нурлан Киясов: «Основа Ed Crunch - интуитивность и спонтанность. Неожиданные наблюдения и инсайты могут круто изменить жизнь в профессии. Если конференция поможет закрепить новые связи, вы расширите профессиональный кругозор и научитесь чему-то новому у специалистов, наша миссия выполнена». Сотрудники компании «ИнтерГрафика» в этом году посетили конференцию в качестве участников. На территории технико-внедренческой зоны в Дубне резидент создает мультимедийные образовательные ресурсы: образовательные порталы, среды обучающего моделирования, объекты дополненной и виртуальной реальности, интерактивные 3D-модели сложных технических устройств и процессов, – все те элементы, из которых, как из кирпичиков, выстраивается цифровая составляющая обучения. Конференция стала для специалистов «ИнтерГрафики» не только мастер-классом высшего уровня, но и возможностью оценить, насколько компания готова к запросам образовательного рынка. - Наша компания с 2004 года производит мультимедийные образовательные ресурсы для среднего и высшего образования, а также для специалистов, - рассказывает маркетолог-аналитик ООО «ИнтерГрафика» Александра Сидорова. - Мы внимательно следим за тенденциями образовательного мира и участие в Ed Crunch 2019 - отличный способ узнать о самых интересных инновациях для их дальнейшего применения в работе. Очевидно, что цифровая трансформация в обучении сегодня не фантастика, а повседневное и органичное явление. Образование - та валюта, которая всегда в цене, и благодаря современным технологиям эта валюта стала доступна всем, у кого есть доступ в интернет. Онлайн-курсы лучших вузов доступны на открытых образовательных платформах, а в виртуальных лабораториях дистанционно можно проводить эксперименты, используя актуальные научные данные. Наша задача - создавать простые в использовании, современные и эффективные образовательные ресурсы. - На конференции среди спикеров мы отметили Джейми Донелли (учитель, автор EdSurge, США), - говорит ведущий дизайнер ООО «ИнтерГрафика» Анна Комарова. - Она рассказала об использовании технологий дополненной и виртуальной реальности в школьном образовании и провела мастер-класс, где продемонстрировала ряд AR и VR продуктов от ведущих мировых компаний, которыми пользуется в работе со школьниками. Приятно отметить, что наши специалисты владеют последними технологиями разработки таких продуктов. Самый обсуждаемый тренд этого года - искусственный интеллект (AI). Сильное впечатление произвело выступление Дональда Кларка (основатель PlanB Learning, EdTech-предприниматель, Великобритания) об интеграции искусственного интеллекта в сферу образования. Он профессионально разобрал реальные кейсы организаций, успешно внедривших элементы AI в процесс обучения. Применение искусственного интеллекта открывает широкие возможности для образования, и нам было бы интересно в будущем разработать обучающий ресурс с использованием AI для российской аудитории. Резиденты ОЭЗ «Дубна» всегда уделяют должное внимание отраслевым событиям международного масштаба, расширяя кругозор своих специалистов. Опыт мировых экспертов, представленный на Ed Crunch 2019, позволит «ИнтерГрафике» продолжить создавать образовательные ресурсы с учетом самых последних тенденций образовательного мира.