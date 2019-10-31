Накануне проведения второго Форума российского семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!», который будет проходить в Москве 6 и 7 ноября, в ТПП г.Дубны состоялся «круглый стол», на котором обсудили вопросы развития семейного предпринимательства и подготовки участия в форуме делегации ТПП г.Дубны.

Среди участников «круглого стола» были руководители и представители компаний ПКП «АПЕКС», «Флэш», «Переводчик», Клуб талантливых детей и родителей «Анаэль», сети магазинов «Уютный дом» (ИП Золотова Т.С.).

Форум российского семейного предпринимательства - это единственный масштабный форум, который объединит на своей площадке самодостаточные сильные компании, сохраняющие семейные ценности и традиции, из 85 регионов нашей страны. Организатором форума является Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Учитывая пожелания бизнеса, организаторы сформировали насыщенную деловую программу: пленарное заседание с участием первых лиц государства; дискуссионные площадки, на которых бизнес и власть «лицом к лицу» смогут задать друг другу и обсудить наиболее волнующие вопросы.

Кроме того, программа форума включает интересные бизнесу практикумы, актуальные тренинги, полезные мастер-классы и лекторий по креативным индустриям, динамичные бизнес-баттлы и развлекательную программу.

Перед участниками форума выступят яркие, успешные предприниматели и медийные личности, которые поделятся секретами своего успеха и дадут практические советы о том, как повысить эффективность бизнеса.

На площадке форума участников также ждут новые знакомства, нетворкинг, возможность в рамках агровыставки и дегустации презентовать свою продукцию и наладить рабочее взаимодействие.

По информации

http://tpp.dubna.ru