Красочный фейерверк осветил небо над левобережной площадкой ОЭЗ «Дубна» вечером 25 октября. Так сотрудники компании «ПСК Фарма», в которой сегодня трудятся 10 специалистов из Индии, отметили праздник огней Дивали, символизирующий начало Нового года в этой стране.

В Особой экономической зоне «Дубна» ведут свою деятельность 14 резидентов с иностранным капиталом. Одной из таких компаний является «ПСК Фарма». Социальный проект направлен на импортозамещение лекарственных препаратов, и на сегодняшний день в его реализацию уже инвестировано 1,9 млрд рублей.

На высокотехнологичном фармацевтическом предприятии будут выпускать средства для лечения астмы, хронических обструктивных заболеваний легких, аутоиммунных и онкологических заболеваний различных форм - до 60 видов аэрозолей и порошков, а также растворов и суспензий для ингаляций, лиофилизатов для приготовления растворов для инъекций, в планах выпуск таблеток, капсул и генно-инженерных биологических препаратов.

Коллектив «ПСК Фарма» интернациональный, из 100 сотрудников сегодня здесь трудятся 10 специалистов из Индии. И уже второй год дружная команда, где приветствуют, уважают, а теперь и соблюдают традиции своих иностранных коллег, отмечает красочным фейерверком очередной индийский Новый год - Дивали. Его начало в этот раз пришлось на конец октября.

- В Индии Праздник огней, символизирующий торжество света и победу добра над злом, отмечают несколько дней, так что он продлится еще и в ноябре, - рассказывает технолог линии аэрозолей Гириджеш Кумар. - Мы очень рады, что попали в такой дружный коллектив. Мои индийские коллеги уважают русские традиции, а вот теперь уже второй раз подряд мы вместе отмечаем Новый год по-индийски в Дубне. Такие совместные праздники объединяют, помогают не только ближе узнать друг друга, культуру наших народов, но и в работе.

А работы предстоит много. По словам и.о. генерального директора ООО «ПСК Фарма» Евгении Шапиро, в планах компании создание собственного производства субстанций.

- Не сомневаюсь, что с такой мощной профессиональной интернациональной командой у нас это получится, - уверена Евгения Шапиро. - Наши коллеги из Индии очень квалифицированные специалисты в данной сфере, мы во многом перенимаем их знания и опыт, поэтому уверены в успехе проекта.

Светлана ЖУКОВА