Все основные службы и производства АО «ТЕНЗОР» задействованы для выполнения крупных контрактов для двух атомных электростанций в России и Бангладеш.

В рамках подписанных договоров на 2019 год предприятию предстоит до конца декабря направить на Курскую АЭС более 20 ППКП (приборы приёмно-контрольные пожарные) и АПТС (аппаратура программно-технических средств контроля), около 150 БОП (блоки оповещения – световой и звуковой сигнализации), а также КСО (комплексы специального оборудования) и ШР-06 (шкафы распределительные).

Для первого энергоблока АЭС «Руппур», строительство которой Народная Республика Бангладеш ведет совместно с Российской Федерацией, на приборном заводе в подмосковном наукограде изготовят более 400 ППКП, более 550 БОП, около 100 АПТС, несколько десятков КСО и ШР-05.

Высокотехнологичное оборудование по собственным разработкам приборного завода предназначено для использования в автоматизированных системах контроля и управления различными технологическими процессами на особо важных объектах, обнаружения и тушения пожаров, противодымной защиты сооружений.

Как рассказал первый заместитель генерального директора – директор по производству Сергей Самойлов, объемы выпуска продукции действительно масштабные, но с основными задачами – безупречное качество при строгом соблюдении сроков поставки оборудования – специалисты приборного завода всегда справляются. Благодаря этому на протяжении многих лет «ТЕНЗОР» остается одним из лидеров приборостроения в России и активно участвует в различных отечественных и зарубежных проектах в сфере пожаротушения и обеспечения безопасности особо важных объектов.

- Производственный процесс на нашем предприятии организован с учетом всех действующих норм и требований. Если время поджимает и приходится трудиться сверхурочно, работать по выходным, то соблюдение трудового законодательства контролируют служба управления персоналом и профсоюзный комитет. Мы взяли хороший темп, столь же целеустремленно продолжим двигаться и в 2020 году, -подчеркнул Сергей Владимирович.

Напомним, что АО «ТЕНЗОР» заключило несколько масштабных долгосрочных контрактов, в рамках которых предстоит изготовить большие партии высокотехнологичной аппаратуры, программно-технических средств, приемно-контрольных приборов, групповых контроллеров, модулей контроля и блоков оповещения.