Одно из градообразующих предприятий Дубны, резидент Особой экономической зоны АО «ТЕНЗОР» занимается перспективными разработками для расширения ассортимента выпускаемой продукции и успешного выполнения российских и зарубежных контрактов. О ближайших и долгосрочных планах мы беседуем с генеральным директором предприятия В.А. Голубевым. – Виктор Алексеевич, какие производственные задачи стоят перед коллективом «ТЕНЗОРА»? – Задачи масштабные: поднять годовой объем реализации продукции на уровень не ниже 2,5 млрд рублей. Хотел бы отметить, что впервые за последние восемь лет Совет директоров утвердил в августе этого года Стратегию развития приборного завода на среднесрочную перспективу. Она основывается на тех контрактах, которые нами уже подписаны, и тех, которые АО «ТЕНЗОР» готовится заключить до конца 2019 года. Предварительные расчеты показывают, что в ближайшие пару лет годовой объем выпускаемых изделий превысит 2,5 млрд рублей, притом что за последние три года эти показатели составляли в среднем 1­1,3 млрд рублей. – Увеличение объемов в два с половиной раза… Хватит ли мощностей для выполнения всех заказов? – Есть уверенность, что справимся. В прошлом году в сотрудничестве с Государственной корпорацией «Росатом» мы приступили к внедрению системы бережливого производства на наших промышленных площадках и практически завершили реорганизацию заводских подразделений. Кроме этого, «ТЕНЗОР» взял курс на автоматизацию производственных процессов. Мы все шире используем автоматизированные системы изготовления продукции: технологии поверхностного монтажа, установки контроля… Так что процесс наращивания объемов производства на определенных этапах может ограничиваться разве что техническими характеристиками автоматизированных линий и станков. Но мы предусмотрели в Стратегии развития дальнейшую модернизацию и переоснащение нашего технического парка. Очень рассчитываем на помощь со стороны Правительства Московской области, которое разработало ряд региональных проектов для повышения производительности труда не менее чем на 20%. Помимо прочего, речь идет об адресной финансовой поддержке ­ предоставлении льготных займов и налоговых преференций компаниям несырьевых отраслей экономики, реализующим программы повышения производительности труда. Уже не первый год наш приборный завод сотрудничает с предприятиями схожего профиля для выполнения самых разных производственных заданий. Это позволяет более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которыми располагают все участники консорциума. У «ТЕНЗОРА» налажены тесные связи с такими организациями, как Государственный научно­исследовательский институт приборостроения (Москва), «ЭЛВИС­ НеоТек» (Зеленоград), «Электроника» (Ярославль)… Хорошие отношения у нас и с дубненскими предприятиями. Например, с НПК «Дедал»: в этом году наш приборный завод занимался изготовлением механических деталей по их заказу, а они, в свою очередь, помогли нам с производством жгутовых соединений и монтажными работами. Это взаимно выгодно. Так что подобную кооперацию будем продолжать. – Какие направления деятельности на сегодняшний день являются приоритетными для АО «ТЕНЗОР»? – Их несколько. Это системы пожаротушения для атомных электростанций. Противопожарные системы и другое профильное оборудование для объектов Роскосмоса, Министерства обороны, Метрополитена… Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для специальных и особо важных объектов. Еще одно направление, которое мы только начинаем активно продвигать и в этом году приступаем к первым поставкам, это системы управления для нужд РЖД, со своей спецификой. Под кредиты Фонда развития промышленности наш приборный завод наладил серийное производство такого высокотехнологичного оборудования, как автоматическая установка пожаротушения тонкораспыленной водой АУП ТРВ «ТЕНЗОР». На протяжении нескольких лет специалисты службы главного конструктора осуществляли научно­исследовательские и опытно­конструкторские работы по созданию устройств для генерации диспергированного потока воды с большой кинетической энергией ­ распылителей ТРВ высокого давления. Первые системы «водяного тумана» – АУП ТРВ «ТЕНЗОР» установлены на Нововоронежской атомной электростанции. Мы участвуем в конкурсе на поставку противопожарного оборудования для первого и второго энергоблоков строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур». Серия испытаний доказала высокое качество и надежность наших изделий. А результаты аудита РАСУ – АО «Русатом Автоматизированные системы управления» подтвердили полное соответствие нашей продукции международным стандартам в области использования атомной энергии и требованиям МАГАТЭ (мы получили 98 из 100 баллов). «ТЕНЗОР» готовится к поставкам крупных партий оборудования на Курскую и Смоленскую АЭС, Тяньваньскую АЭС (Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия) и первую атомную электростанцию «Эль­Дабаа» в Египте, а также на космодром «Плисецк». По договору с Объединенным институтом ядерных исследований наш приборный завод проектирует и изготавливает комплекты специальной аппаратуры для ускорительного комплекса мегасайенс класса NICA. В разработке находятся новые АСУ ТП, которыми уже заинтересовалось Министерство обороны для применения на особо важных объектах, в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений. Это очень интересная и перспективная тематика. По объемам реализации начиная с 2021 года такая продукция обеспечит нашему приборному заводу поступления от 1,5 млрд рублей в год и более. Хочу подчеркнуть, что в своем сегменте рынка «ТЕНЗОР» входит в число лидеров по производству наукоемкой, инновационной продукции: АСУ ТП, систем противопожарной и физической защиты… Уже много лет мы прочно удерживаем передовые позиции и отступать не намерены. На все виды деятельности у приборного завода есть лицензии, вся изделия сертифицированы. – На многих предприятиях остро стоит кадровая проблема. Как вы решаете эти вопросы? – Большие надежды возлагаем на университет «Дубна», с которым мы плотно сотрудничаем в сфере подготовки специалистов инженерных профессий. Старшекурсники проходят практику и стажировку на «ТЕНЗОРЕ», их работа оплачивается. Лучших выпускников вуза приглашаем в наш коллектив. Организуем обучение рабочего персонала для повышения квалификации. Ведем активную кадровую политику и мониторинг на рынке труда как в Дубне, так и в ближайшей округе: Талдом, Вербилки, Кимры, Конаково, а также в городах более удаленных ­ Ярославль, Рыбинск... Когда возникла необходимость увеличить количество проектировщиков (а в наукограде такие специалисты нарасхват), мы открыли офис в Москве; сейчас в нем трудятся 12 человек. Ожидаемый в 2020 году рост выручки позволит приборному заводу не только заниматься перевооружением цехов и освоением новых видов изделий. Мы сможем в полной мере обеспечить выполнение социальной программы для закрепления квалифицированных кадров и привлечения молодых специалистов. В частности, возобновить выдачу беспроцентных ссуд на приобретение жилья (до 2,5 млн рублей при стаже работы на предприятии от двух лет) и устанавливать заработную плату для сотрудников ключевых компетенций выше региональной по соответствующей специальности. – Спасибо, Виктор Алексеевич. Желаем удачи в реализации всех проектов. Беседовала Ирина АЛЕКСЕЕВА