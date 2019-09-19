Подведены итоги проходившего не так давно Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Его суммарный деловой потенциал оценивается в 400 млрд рублей, не считая переговоров, проведённых по линии военно-технического сотрудничества. Последние, по оценке спецэкспортёра «Рособоронэкспорт», исчисляются миллиардами долларов. По традиции МАКС стал местом заключения контрактов и соглашений на поставку авиационной техники, документов, закладывающих фундамент дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Так, крупнейшие сделки заключены на самолёты МС-21 и Superjet 100, вертолёты Ми-8АМТ и «Ансат». Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими российскими авиапроизводителями подписал «Новикомбанк» – генеральный финансовый партнёр салона. Главным же событием авиасалона стало посещение его Владимиром Путиным вместе с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Президенты осмотрели впервые показанный истребитель пятого поколения Су-57 в экспортной конфигурации. По словам вице-премьера Юрия Борисова, Турция выразила интерес к Су-57Э и Су-35С. Безусловно, Су-57Э вызвал интерес и у других потенциальных зарубежных покупателей. Так, например, им уже заинтересовались Малайзия, Индия, представители Алжира. В работе авиакосмического салона приняло участие дубненское предприятие АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», представив свою продукцию в составе стенда Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой осмотрели экспозицию КТРВ, уделив внимание не только изделиям военного характера, но и изделиям гражданского назначения. Генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов представил высоким гостям новейшие образцы высокоточного оружия, высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения, рассказал о планах дальнейшего развития КТРВ. В этом году Корпорация показала новые разработки – авиационную ракету «Гром-Э1», авиационный планирующий боеприпас «Гром-Э2», радиолокационную станцию обзора лётного поля «Океан-200», эндопротезы из углерод-углеродного композита, солнечный коллектор «Сокол-Эффект» для преобразования энергии солнечного излучения в тепловую. Особым успехом у посетителей авиасалона пользуется тренажёр для отработки прыжков с парашютом «Кудесник», который можно опробовать прямо на стенде. Он предназначен для создания 3D-реальности, имитирующей по своим визуальным и физическим воздействиям прыжки с парашютом. Что касается эндопротезов, то на эту разработку Корпорации Владимир Путин обратил особое внимание. Б.Обносов подчеркнул перспективность продукции из углерод-углеродного материала, главным достоинством которой является то, что они очень близки по своим свойствам к человеческой костной ткани и поэтому хорошо приживаются. Традиционные титановые эндопротезы имеют ограниченный срок службы. Внимание двух президентов, безусловно, привлекла и продукция военного назначения. Что касается изделий дубненского предприятия, то, как рассказал генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Владимир Николаевич Трусов, на экспозиции были представлены два изделия ГосМКБ – это противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и ракета повышенной дальности Х-59МК. Работа на предприятии ведется на перспективу. Более того, как отметил Владимир Николаевич, не так давно по итогам форума «Армия-2019» были подписаны два длительных контракта с Министерством обороны РФ, которые наполнят портфель заказов ГосМКБ «Радуга» на несколько ближайших лет. Один из них - по научно-исследовательской работе, другой – поставочный, оба по 2027 год. Так что работой коллектив дубненского предприятия обеспечен на несколько лет вперед. Говоря о значимости авиакосмического салона, президент страны подчеркнул, что «МАКС» - это всегда большое, долгожданное событие для любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп превращают Авиасалон в настоящий, незабываемый праздник. Новинки же, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается, и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии. Неизменным остается качество, надежность и безопасность продукции. Что касается деловой работы авиасалона, то в ней приняло участие, по словам организаторов выставки, рекордное количество участников. Как отечественные, так и зарубежные специалисты отметили увеличение деловой активности, рост интенсивности проведения переговоров и встреч по сравнению с прошлыми салонами МАКС. Стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд рублей, деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 млрд рублей. Выставку посетили 578 тысяч 810 участников и гостей. Прошедший МАКС-2019 стал самым представительным и посещаемым за всю историю авиасалонов МАКС, и это не может не радовать отечественных разработчиков и производителей, а также простых любителей авиационной техники, для которых этот крупный форум – яркое незабываемое зрелище. Анна Сухая