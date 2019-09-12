На АО «ТЕНЗОР» успешно завершились инспекционные мероприятия в рамках выполнения контракта для АЭС «Руппур». Крупный заказ на поставку оборудования для атомной электростанции в Бангладеш подмосковный приборный завод получил в конце 2018 года.

Тогда по результатам конкурсных процедур закупочная комиссия Государственной корпорации «Росатом» предоставила акционерному обществу «ТЕНЗОР» право на заключение договора по изготовлению систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для первого и второго энергоблоков строящейся АЭС «Руппур».

С конца мая проведена целая серия проверок и совещаний, в том числе выездных, с участием представителей Госкорпорации «Росатом», специалистов из Бангладеш, а также АО «РАСУ», АО «Безопасность» и ВПО «ЗАЭС» для достижения ключевого события «Готовность производства и входной контроль комплектующих и материалов».

- Мы хорошо понимаем всю меру ответственности при реализации такого масштабного международного проекта, как строительство первой атомной электростанции в Бангладеш. Нашим предприятием проделан внушительный объем подготовительных работ, и по итогам многочисленных инспекций приборный завод на сегодняшний день стал единственной компанией из российских поставщиков, кому выдано разрешение на продолжение изготовления оборудования. Уже открыто финансирование, после авансового платежа 5,6 млн долларов поступил второй транш в размере 2,3 млн при общей стоимости контракта 28,8 млн долларов. Отгрузка первой партии наших изделий состоится в ноябре 2019 года, - рассказал генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

Виктор Алексеевич добавил, что получение контракта стало возможным после успешно пройденного аудита РАСУ - АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (98 из 100 баллов) на соответствие продукции предприятия требованиям МАГАТЭ и международным стандартам в области использования атомной энергии. Зарубежному партнеру будут направлены большие партии высокотехнологичной аппаратуры, разработанной и произведенной в наукограде Дубна: программно-технических средств, приемно-контрольных приборов, групповых контроллеров, извещателей/оповещателей, модулей контроля и блоков оповещения.