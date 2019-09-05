В минувшее воскресенье завершил свою работу XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Он стал, без сомнения, главным событием лета и собрал на своей площадке за шесть дней работы рекордное число зрителей и участников. По данным организаторов, международный авиакосмический салон «МАКС-2019» посетили более 580 тысяч человек.

Работу МАКС-2019 открыл Президент страны Владимир Путин, после осмотрел экспозиции ведущих компаний, понаблюдал за демонстрационными полётами. Кроме того, в рамках работы салона Путин провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств осмотрели новейшие образцы гражданской и военной авиационной техники, уделив особое внимание истребителю пятого поколения Су-57 и истребителю поколения 4++ Су-35.

«Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолёту Су-57, - заявил В. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. - У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнёров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства».

Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой также осмотрели экспозицию Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в составе стенда которой представлены несколько изделий дубненского предприятия «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов представил новейшие образцы высокоточного оружия, высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения, рассказал о планах дальнейшего развития КТРВ.

Президент высоко оценил статус выставки, подчеркнув, что МАКС укрепляет свои позиции как авторитетная площадка делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов. Он отметил, что новинки, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии.

Анна СУХАЯ

Подробный материал с Международного авиакосмического салона - в следующем номере газеты «Встреча».