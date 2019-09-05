Специализированный потребительский кооператив застройщиков «Новый город» был создан в 2010 году с целью обеспечения жильем сотрудников резидентов Особой экономической зоны «Дубна», а также предприятий научно-производственного комплекса (Объединенный институт ядерных исследований, АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» и др.) и бюджетной сферы города Дубны. Высококвалифицированные специалисты - ученые, инженеры, врачи, учителя и работники бюджетного сектора наукограда - надеялись таким образом получить жилье, однако по ряду причин строительство переросло в долгострой. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась – владельцы квартир в первом жилом доме уже празднуют новоселье. Близятся к завершению и строительные работы во втором доме. О том, как удалось решить столь непростую задачу, мы попросили рассказать председателя кооператива «Новый город» Евгения Углова и члена правления Ярослава Викулина. Ярослав ВИКУЛИН: - Строительство двухподъездного 6-9-этажного жилого дома №3 на 106 квартир было начато в 2011 году, пятиподъездного 7-9-этажного жилого дома №4 (1,2 секция - 101 квартира) двумя года позднее в квартале С-4 на земельном участке, расположенном на территории Российского центра программирования. Эти дома были первыми жилыми домами в ОЭЗ «Дубна». Кооператив - некоммерческая организация, все строительство осуществляется за счет средств его членов, в основном молодых высококвалифицированных специалистов - ученых, инженеров, врачей, учителей и работников бюджетного сектора наукограда. Для включения в члены кооператива необходимо было пройти конкурсный отбор на предприятиях и в Администрации города Дубны, строго соответствовать критериям, так как стройка позиционировалась бюджетной для льготной категории. Однако строительство переросло в долгострой, а в 2014 году и вовсе пошли необратимые процессы. Сначала обанкротился генеральный подрядчик, причинив убыток кооперативу в 30 млн рублей авансов, покрытых за счет дополнительных взносов рядовых членов кооператива, затем стройка замедлилась и у нового генподрядчика. Смена правления в 2016 году лишь усугубила ситуацию. Через год уже сам кооператив стоял на грани банкротства - до соответствующего решения суда оставались считанные дни. Ситуация складывалась патовая, так как члены кооператива не могли рассчитывать на статус обманутых дольщиков и отсутствовали какие-либо перспективы получить свое жилье. В конце июня 2017 года произошла очередная смена правления кооператива. Председателем кооператива был избран Евгений Углов. Членами правления выбрали Ярослава Викулина, Егора Сапожникова, Александра Орла, Юрия Самойленко. Членами ревизионной комиссии - Татьяну Молчанову, Ирину Богомолову, Руслана Валиева, Андрея Федорова. Пайщики кооператива понимали, что ситуация сложилась критическая и требует непосредственного вмешательства. Евгений УГЛОВ: - Важным шагом для выхода из тупиковой ситуации стало привлечение Объединенного института ядерных исследований в качестве члена кооператива. При личном участии директора Института Виктора Анатольевича Матвеева и главы Дубны Максима Николаевича Данилова, а также большой команды специалистов ОИЯИ и обновленной городской Администрации удалось сначала стабилизировать ситуацию, а затем шаг за шагом достроить дома. Была разработана стратегия по выходу из сложившегося кризиса, налажено тесное взаимодействие с руководством города и Московской области, которое оказывало действенную поддержку. Несмотря на финансовые проблемы, руководством кооператива было принято политически важное решение новых дополнительных взносов за квартиры не вводить. Институт выкупил свободные квартиры для служебного фонда. За счет этого удалось погасить долги, сменить генподрядчика. Затем выиграли целый ряд важных судебных исков в пользу кооператива, окончательно наладив экономику строительства. Процессы шли не быстро из-за отсутствия документации и сложной градостроительной ситуации. Требовались большое терпение, поддержка и доверие новому Правлению со стороны членов кооператива. Результатом кропотливой работы стало радостное для всех событие - 26 февраля 2019 года Министерством жилищной политики Московской области дом №3 введен в эксплуатацию. После чего началось долгожданное новоселье в первом жилом доме в ОЭЗ «Дубна». Сейчас идет процесс постановки дома на кадастровый учет. Продолжить такое же активное строительство 1-2 секции дома №4 в 2017 году помешало отсутствие разрешения на строительство. Из-за действий предыдущего председателя кооператива было просрочено его продление, и мы были вынуждены получать разрешение заново. Основным препятствием стало то, что за долгие годы, пока шла стройка, изменились многие строительные нормативы, и тот проект, земельные участки, которые выдавались для строительства ранее, по многим параметрам уже не проходили. Чтобы преодолеть это препятствие понадобилось почти два года. И вот второе радостное для нас событие - 29 августа 2019 года получено разрешение на строительство всех пяти подъездов дома №4. Прошедшие два года мы не теряли даром, и все необходимые работы в рамках консервации 1-2 секций, которые можно было делать, были сделаны. На сегодняшний день два подъезда дома фактически построены более чем на 98% - в стадии завершения работы по благоустройству и чистовой отделке. В конце сентября - октябре уже планируем обращаться за получением заключения на соответствие проекту, далее - ввод в эксплуатацию. Стараемся максимально приблизить день, когда еще более ста семей бюджетников и сотрудников научно-производственного комплекса Дубны получат свое долгожданное жилье. Отдельное спасибо хочу сказать всем активным членам нашего кооператива, в том числе членам ревизионной комиссии, которые сыграли важную роль в трудные для кооператива дни, а сейчас продолжают активно участвовать в работе, связанной с эксплуатацией наших домов: добились установления справедливых тарифов на коммунальные ресурсы, планируют создавать ТСЖ. Задачи на ближайшее будущее - строительство еще трех подъездов служебного фонда для сотрудников ОИЯИ. Завершить строительство необходимо до начала привлечения специалистов в рамках реализации проекта НИКА. Мы благодарны руководству Института, города и Московской области, сотрудникам организаций и членам кооператива за поддержку, терпение и оказанное доверие. Совместные усилия, слаженные действия при ежедневном контроле и кропотливая работа большой команды позволяют ставить и добиваться значительных целей. Материал подготовила Анна СУХАЯ