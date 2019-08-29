Комплекс технических средств охраны «Кедр СМВ», разработанный специалистами резидента ОЭЗ «Дубна» компании «НПК Дедал», встал на защиту безопасности объектов особой для нашей страны важности - на суше и под водой.

После положительных результатов испытаний разработанный инженерами предприятия «НПК Дедал» комплекс технических средств охраны «Кедр СМВ» принят на снабжение Вооруженных сил России. Он предназначен для построения систем комплексной защиты объектов различного назначения, в том числе объектов Вооруженных сил I, II и III категории.

- Высокотехнологичный «Кедр СМВ» обеспечит безопасность объектов практически любого уровня сложности. Он разрабатывался с учетом технических требований Минобороны России, состоит из 16 комплектов технических средств и является первым принятым на снабжение российской армии комплексом, в состав которого входит комплект для охраны акваторий, - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В составе комплекса «Кедр СМВ» есть также уникальная система электронных учебных пособий, созданная по инициативе специалистов «НПК «Дедал». Система построена на базе технологий трехмерного отображения обучающих материалов и позволяет совершать полное визуальное погружение в урок посредством очков виртуальной реальности.

Для работы «Кедр СМВ» используются только отечественные программно-аппаратные решения, функционирующие в среде Astra Linux SE под управлением разработанного на предприятии программного комплекса.