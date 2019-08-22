Компания «ВестМедГрупп» получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по подготовке технических специалистов для учреждений здравоохранения. Резидент ОЭЗ «Дубна» намерен вести обучение по самым передовым методикам собственной разработки.

Медицинская область деятельности, специалистам которой мы доверяем свое здоровье, а подчас и жизнь, требует качественного и ответственного подхода к выполнению проектов любой сложности. Поэтому именно в этой сфере необходимо уделять самое пристальное внимание подготовке квалифицированных кадров. В компании «ВестМедГрупп», которая многие годы успешно занимается модернизацией учреждений здравоохранения и производством инновационного медицинского оборудования, к решению данного вопроса подходят с полной ответственностью. Резидент ОЭЗ «Дубна» не только обучает собственных сотрудников, но и ведет качественную подготовку технических специалистов российских учреждений здравоохранения.

­ Дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании, ­ говорит генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. ­ Мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных кадров в области строительного проектирования, а также одни из немногих, кто ведет обучение сервисных инженеров монтажу и техническому обслуживанию медицинского оборудования. Для этого были разработаны специальные программы дополнительного профобразования технических специалистов учреждений здравоохранения, которые сегодня мы активно реализуем. Программы формируют у слушателей соответствующие современным требованиям и стандартам профессиональные навыки, востребованные на рынке и соответствующие потребностям медучреждений.

Программы «ВестМедГрупп» были одобрены экспертами-­профессионалами, а недавно компания получила лицензию на осуществление образовательной деятельности и объявила набор в образовательные группы повышения квалификации и профессиональной переподготовки технических специалистов на базе высшего и среднего профессионального образования. В настоящее время центры со специально оборудованными учебными классами, демонстрационными залами, помещениями для практических занятий организованы в Московской области – городах Люберцы и Дубна. Но в скором времени планируется открытие подобных центров обучения через представительства компании и в других регионах.

Обучение в группах доступно по таким направлениям, как проектирование систем медицинского газоснабжения, их монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание, работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения медицинских учреждений и другим. По итогам обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации и диплом установленного образца, подтверждающий получение новой инженерной квалификации и дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. Занятия в группах начнутся уже в октябре. С программами, предложенными резидентом «ВестМедГрупп», направлениями обучения и другими условиями профобразования можно ознакомиться на сайте компании ­ https://westmedgroup.ru/obuchenie#zapis.

Подготовила Светлана ЖУКОВА