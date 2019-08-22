Приборный завод на добровольной основе стал членом Технического комитета ТК 274 «Пожарная безопасность» в 2014 году и продолжает свою деятельность на основании приказа Росстандарта от 30 января 2018 года №159.

В составе ТК 274 АО «ТЕНЗОР» ведет объемную экспертную работу в области стандартизации требований к огнетушащим веществам, установкам пожаротушения, средствам пожарной автоматики, индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, а также в части стандартизации требований пожарной безопасности.

Как рассказал заместитель главного конструктора АО «ТЕНЗОР» Олег Антипов, предприятие ежемесячно готовит предложения и замечания к перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, приборный завод участвует в экспертизе проектов национальных стандартов, сводов правил, других документов по стандартизации в рамках очных и заочных голосований.

– Работа в комитете позволяет приносить реальную пользу не только отрасли, но и обществу, поскольку вопросы обеспечения пожарной безопасности застрагивают каждого из нас, – подчеркнул Олег Евгеньевич. – А также это дает возможность поддерживать актуальный уровень знаний, понимать, какие изменения намечаются в будущем, и своевременно готовить предприятие к выпуску модернизированной или принципиально новой продукции.