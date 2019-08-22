Дубненский центр занятости населения и Торгово-­промышленная палата города провели для городских работодателей и граждан предпенсионного возраста как состоящих в трудовых отношениях с работодателями, так и ищущих работу, семинар «Новые возможности по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста». Открыл мероприятие президент ТПП Владимир Николаевич Бобров, который отметил важность государственной программы поддержки лиц предпенсионного возраста и необходимость информирования этой категории сотрудников городских предприятий о возможности профессионального обучения. Директор Дубненского ЦЗН Ирина Михайловна Гогенко подчеркнула, что тема семинара не случайна, так как городская служба занятости населения активно ведет в этом направлении работу в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и в целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста. Перед Министерством социального развития Московской области поставлена задача по проведению мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному лиц предпенсионного возраста с целью приобретения ими и развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда. Эта программа рассчитана на 2019-­2024 годы. Финансирование мероприятий по профессиональному обучению граждан данной категории осуществляется за счет средств федерального (95%) и областного (5%) бюджетов. На реализацию этого мероприятия в Московской области в 2019 году выделено 130 млн рублей. Задача по организации мероприятия по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста возложена на государственные казенные учреждения Московской области центры занятости населения. Заместитель директора Дубненского ЦЗН Надежда Юрьевна Попова, продолжая тему, отметила, что первый заместитель председателя правительства Московской области ­ Министр образования Московской области О.С. Забралова, обращаясь к главам муниципальных образований Подмосковья подчеркнула значимость стопроцентного освоения средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятия и попросила взять под личный контроль проведение подобных мероприятий на возглавляемых ими территориях. Также Надежда Юрьевна отметила, что Дубненский центр занятости населения начал работу в этом направлении еще в апреле текущего года. В настоящее время первоначально установленный контрольный показатель ­ 29 граждан предпенсионного возраста, ­ практически выполнен. Во всех случаях заключены контракты, 21 человек направлен на обучение, 11 из них уже завершили профессиональное обучение, еще восемь человек будут отправлены на профессиональное обучение в сентябре этого года. На сегодняшний день сумма заключенных контрактов – без малого 600 тысяч рублей. В связи с требованием стопроцентного кассового исполнения финансовых средств федерального бюджета, для Дубны дополнительно установлен контрольный показатель — 53 человека предпенсионного возраста (всего 82 человека) и общий объем финансирования с учетом изменений увеличен до 1 млн 724 тысяч рублей. Поэтому задача работодателей, заинтересованных в обучении сотрудников ­ принять участие в реализации мероприятия и для начала предоставить списки граждан данной категории в Дубненский центр занятости населения. Как отметили специалисты центра занятости, работодателям необходимо провести разъяснительную работу в коллективах. Обучение могут пройти граждане Российской Федерации предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем. К этой категории в 2019 году относятся женщины ­ от 51 до 55 лет и мужчины ­ от 56 до 60 лет, т.е. до достижения ими пенсионного возраста. По мере увеличения пенсионного возраста возрастная шкала обучаемых будет смещаться в сторону увеличения возраста, поскольку данная программа рассчитана на несколько лет. Обучение будет осуществляться по образовательным программам, включенным в региональные банки образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных на региональном рынке труда, или у конкретных работодателей, профессий (навыков, компетенций). Организация профессионального обучения включает в себя следующие этапы: ­ гражданин предпенсионного возраста, желающий пройти обучение, обращается в центр занятости; ­ из имеющихся в банке образовательных программ подбирается наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина вариант; ­ гражданин получает направление в образовательную организацию, участвующую в Программе. Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, принимаются по направлению работодателя. Работодателям, по заявкам которых осуществляется профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, устанавливается обязательство сохранения занятости или трудоустройства указанных граждан. В случае заинтересованности сотрудников в прохождении профессионального обучения им необходимо представить ряд документов: ­ паспорт; ­ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; ­ для граждан, имеющих группу инвалидности, ­ индивидуальную программу реабилитации или реабилитации инвалида, содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда, также о том нуждается или не нуждается гражданин в профессиональном обучении; ­ документ об образовании (среднем профессиональном или высшем профессиональном); ­ свидетельство о браке, если фамилия изменена после окончания учебного заведения среднего профессионального или высшего профессионального звена, либо о смене фамилии (имени, отчества); ­ сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста из территориального органа Пенсионного фонда РФ по г. Дубна; ­ копию трудовой книжки, заверенную специалистом кадровой службы о том, что гражданин работает по настоящее время (первая страница, страница с принятием на работу в организацию и последняя с вышеприведенной записью, оригиналом печати и подписи); ­ справку из органов службы занятости населения по месту жительства о непрохождении профессионального обучения в рамках данного национального проекта ­ для граждан, имеющих место жительства в ином субъекте Российской Федерации и работающих в Московской области; ­ справку от работодателя о том, что место работы расположено на территории Московской области, либо копию трудового договора, содержащего сведения о месте работы (для граждан, работающих в Московской области и не имеющих места жительства в Московской области). Продолжительность профессионального обучения определяется образовательными программами, носит краткосрочный характер (не должен превышать трех месяцев, продолжительность обучения от 16 часов до 500 часов) и осуществляется в рамках текущего финансового года. Повторное профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста не допускается, для чего на федеральном уровне ведется мониторинг трудоустройства и закрепления на рабочих местах граждан данной категории. Цель семинара, как сказала в завершение своего выступления Надежда Юрьевна, использовать все возможности в подборе потенциальных учеников предпенсионного возраста на предприятиях, чтобы выполнить поставленную Министерством социального развития Московской области задачу по профессиональному обучению граждан в 2019 году. ­ Руководитель учебно-­тренировочного центра Регионального центра компетенции государственного университета «Дубна», вице президент ТПП Никитин В.М. рассказал о возможности профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, в рамках обозначенного предыдущими выступающими национального проекта, но по стандартам WorldSkills. А в завершение семинара выступила Живоглядова М.В. ­ начальник отдела содействия занятости населения Дубненского ЦЗН, которая проинформировала присутствующих на мероприятии работодателей о квотировании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и о предоставлении сведений о вакансиях согласно установленным срокам. Н.Ю. Попова,

заместитель директора

ГКУ МО Дубненский ЦЗН