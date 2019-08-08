На очередном заседании Совета директоров АО «ТЕНЗОР», которое состоялось 1 августа под председательством А.А.Андреева, главной темой стало утверждение Стратегии развития предприятия на среднесрочную перспективу.

Ключевым показателем деятельности АО «ТЕНЗОР» на ближайший трехлетний период должен стать годовой объем продаж не ниже 2 млрд рублей.

– Для достижения поставленных целей планируется в 2019 году завершить сертификацию составляющих для систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) на соответствие международным стандартам, – отметил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев. – Среди первоочередных задач на следующий год – разработка новых средств автоматизации для нужд Росатома, Министерства обороны РФ и других ключевых отечественных и зарубежных заказчиков.

Также до конца года в рамках утвержденной Стратегии развития предприятия будут внесены изменения в Стратегию управления персоналом, что позволит повысить уровень компетенции сотрудников и увеличить производительность труда.