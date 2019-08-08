На днях действующий руководящий состав ООО «Связь Инжиниринг КБ» дал ответы на вопросы по выплате задолженностей по заработной плате сотрудникам и о дальнейшей судьбе предприятия. Также, в рамках пресс-конференции была проведена экскурсия по заводу с демонстрацией высокотехнологичных производственных помещений и современного оборудования, которое уже в течение года вынужденно находится в стадии консервации.

В 2015 году на территории особой экономической зоны «Дубна» открылся завод «Связь Инжиниринг КБ» — предприятие полного производственного цикла по изготовлению двусторонних и многослойных печатных плат, ориентированное на прототипное, мелкосерийное и многономенклатурное производство. Количество сотрудников — 160 человек. Головное предприятие — ЗАО «Связь Инжиниринг», которое занимается разработкой и производством радиоэлектронной и электротехнической продукции для многих отраслей промышленности.

Завод «Связь Инжиниринг КБ» способен производить печатные платы до 6-го класса точности включительно и до 25 слоев. Проектная мощность предприятия – 55 тысяч квадратных метров простых и сложных печатных плат в год.

В течение 2015–2016 годов предприятие находилось в режиме star-up. Отрабатывались бизнес-процессы, проводились внутренние ОКР, внедрялись технологии изготовления плат, обучался персонал.

Уже на этапе запуска завод начинал принимать заказы на изготовление печатных плат различной степени сложности от таких предприятий, как АО «Концерн радиостроения «Вега», ОКБ «Планета», ПАО «Радиофизика», НПП «Пульсар», ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ», АО «Рыбинский завод приборостроения», ОАО «Саранский телевизионный завод», дубненские предприятия: АО «Приборный завод «Тензор», НИИ «Атолл», Международный научный центр «Объединенный институт ядерных исследований», ОАО «Авангард» и многие другие.

В 2016–2017 гг. предприятие участвовало в тендерных процедурах по исполнению государственных заказов. Выполнение этих контрактов позволило функционировать предприятию, но существенно улучшить финансовую ситуацию на заводе не получилось по причине недостаточного объема заказов.

Уже в конце 2016 года из-за отсутствия крупных заказчиков у предприятия начались финансовые проблемы — возникли долги по зарплате и коммунальным платежам. Ситуация осложнилась невозможностью финансирования деятельности со стороны компании-учредителя.

С 1 сентября 2017 года новым генеральным директором ООO «Связь Инжиниринг КБ» становится Константин Герасимов.

В конце 2017 года принято решение об остановке и консервации предприятия с целью сохранения производственного комплекса в высокой степени готовности к возобновлению полноценной деятельности.

Определением Арбитражного суда Московской области от 12.04.2019 в отношении ООO «Связь Инжиниринг КБ» введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Александр Шелуха.

Задолженность по зарплате на 1 июля 2019 года перед 87 сотрудниками предприятия составляет около 14 млн рублей (по данным учета). Сейчас в штате числится 17 человек. Генеральный директор ООO «Связь Инжиниринг КБ» Константин Герасимов совместно с действующим персоналом принимает все возможные меры к погашению долга перед коллективом, так как и сам получает заработную плату на общих со всеми условиях. По его словам, задолженность перед работниками стабилизирована и имеет тенденцию к сокращению.