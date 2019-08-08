Шесть компаний с инвестициями почти в 1,5 млрд рублей и намерением создать порядка 600 новых рабочих мест станут резидентами ОЭЗ «Дубна». 30 июля бизнес-планы пяти из них были одобрены Экспертным советом по технико-внедренческим ОЭЗ при правительстве Московской области, а проект еще одной компании рассмотрен и принят по упрощенной схеме.

На Экспертном совете по технико-внедренческим особым экономическом зонам, который провел заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, пять потенциальных резидентов ОЭЗ «Дубна» успешно защитили свои бизнес-планы.

Холдинг «Промышленные технологии» на территории подмосковной ОЭЗ локализует уже пятое по счету предприятие. АО «Дубненский завод коммутационной техники» займется модернизацией производства электрических и оптических соединителей с использованием наилучших доступных технологий, научных, технических и организационных систем и решений, отвечающих европейским требованиям к производству коммутационной техники. Проект находится в стадии реализации с июля 2019 года.

После этого Экспертного совета можно говорить о том, что в ОЭЗ «Дубна» активно формируется направление, цель которого – создание изделий и техники последнего поколения для авиационно-космической отрасли. Так, собственное предприятие площадью 1,5 тыс. кв. метров по производству импортозамещающего оборудования, научным исследованиям, а также разработкам в области приборостроения и топливных агрегатов планирует построить ООО «Альконт». В настоящее время компания проводит ряд опытно-конструкторских работ в интересах Объединённой двигателестроительной корпорации. Цель – производство импортозамещающей продукции для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, истребителя пятого поколения Су-57, и для конвертированных двигателей наземного применения. На первоначальном этапе компания планирует разрабатывать и производить интеллектуальные вибропреобразователи (датчики вибрации) и датчики давления, а затем расширять ассортимент продукции.

Компания ООО «ЭНКОР» в ОЭЗ «Дубна» планирует разрабатывать и производить высокотехнологичное электротехническое оборудование, в том числе комплектные распределительные устройства для обеспечения потребностей промышленности и электрифицированного транспорта и комплектующие для данного оборудования. Потенциальными покупателями продукции будут торговые компании и подрядчики, участвующие в реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен» и метрополитенов других российских городов, объектов городского электрифицированного транспорта. Кроме того, «ЭНКОР» планируют занять до 70% российского рынка электротехнического оборудования для электроснабжения электрифицированного транспорта.

Еще одна компания со строительством собственного объекта площадью более 2 тыс. кв.м. ООО НПО «ИТС» займется разработкой, производством и внедрением инновационных импульсных рыбозащитных комплексов. Сегодня она активно работает в направлении интеграции современных технологий в проверенное и доказавшее свою надежность оборудование. Инженерами компании предложено применение микропроцессорного управления в рыбозащитном комплексе, что позволило сделать управление детальным, а настраиваемые параметры более точными. Компания планируют занять до 50% российского рынка импульсных рыбозащитных устройств.

Две компании пополнят ИТ-направление. Цель проекта ООО «ТСС-ИНТЕГРАЦИЯ» – создание программных и аппаратных средств защиты информации. Разработки новых продуктов будут производиться совместно с инициатором и инвестором проекта – ООО «ТСС». Этот ведущий российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации уже заключил контракты с Центробанком РФ, Госкорпорацией ОРВД, ФНС и другими покупателями. Его инвестиции в проект составят 22,0 млн. руб.

Вторая компания – ООО «Хэппи Лаб» намерена разрабатывать и внедрять ИТ-платформы HappyLend для организации онлайн POS-кредитования. Ее бизнес-план одобрен по упрощенной схеме рабочей группой министерства инвестиций и инноваций Московской области после заседания Экспертного совета.

В общей сложности в реализацию заявленных проектов будет инвестировано около 1,5 млрд рублей и при выходе на запланированные мощности создано почти 600 новых рабочих мест. После подписания соответствующих соглашений резидентами подмосковной ОЭЗ «Дубна» станут 159 высокотехнологичных компаний.

Светлана ЖУКОВА