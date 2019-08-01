Настенные медицинские консоли CADUCEUS производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ВестМедГрупп» были представлены на Сессии производителей инновационной продукции в сфере здравоохранения и признаны экспертами одним из лучших инновационных решений в данной области.

Второй этап Сессии производителей в сфере здравоохранения был организован Агентством инноваций города Москвы. На нее резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» представила уникальные системы жизнеобеспечения – настенные медицинские консоли CADUCEUS, на которые недавно было получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

В состав специальной комиссии сессии входили уполномоченные представители правительства Московской области, Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также их подведомственных учреждений, делегаты Фонда Сколково. Специалисты отрасли высоко оценили продукцию компании «ВестМедГрупп». Они отметили уникальность комплектующих, входящих в состав настенных медицинских консолей, конкурентоспособность продукции CADUCEUS, а также эффективную экономическую стратегию резидента ОЭЗ «Дубна», направленную на увеличение доли рынка отечественного медицинского оборудования в России.

Сессии московских производителей – это уникальная возможность высокотехнологичным производственным предприятиям рассказать о своей инновационной продукции, имеющей потенциал применения в сфере здравоохранения, напрямую представителям государственных заказчиков. В перспективе признанным сессией лидерам, в число которых вошла и компания «ВестМедГрупп», будет оказываться активная поддержка в продвижении продукции. Современным и модернизированным медицинским изделиям и оборудованию гарантировано представление и на других специализированных мероприятиях по развитию спроса на инновационную продукцию, которые организует Агентство инноваций города Москвы.

Светлана Жукова