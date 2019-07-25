В рамках летней сессии компьютерной школы «Аналитика больших данных Дубна-2019» состоялась встреча главного конструктора АО «ТЕНЗОР» с талантливыми студентами IT-индустрии из разных регионов России.

Денис Грубский рассказал об основных направлениях деятельности приборного завода, его продуктовой линейке, а также обозначил основную проблематику обработки и хранения больших данных на реальных объектах критически важной инфраструктуры.

После презентации состоялся обмен мнениями, который позволил сделать вывод об актуальности проблемы анализа больших данных и заинтересованности молодежи в ее решении.

- С каждым годом методы и алгоритмы обработки и хранения больших объемов информации совершенствуются и усложняются, что предъявляет повышенные требования к квалификации программистов и математиков, задействованных в IT-индустрии, и кому как не нынешним студентам развивать это направление в будущем! - отметил главный конструктор АО «ТЕНЗОР» Денис Грубский.

Среди участников летней сессии компьютерной школы более 100 студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей университетов - членов Консорциума «IT-образование - XXI век». В самой ближайшей перспективе им предстоит работать в «цифровой среде», заниматься развитием цифровой экономики. Специалисты этого направления очень востребованы на современном производстве, в том числе на предприятиях наукограда.

- Полвека назад, когда в подмосковной Дубне строился приборный завод, сюда, на берега Волги, на новую промышленную площадку, приезжали специалисты со всех уголков нашей страны, из многих республик СССР. И сегодня «ТЕНЗОР» готов принять в свои ряды молодых профессионалов разных компетенций. Мы активно сотрудничаем с университетом «Дубна» по подготовке инженерных кадров, принимаем студентов-старшекурсников на летнюю практику и на оплачиваемую стажировку с работой по индивидуальному графику в свободное от учебы время. Участие наших ведущих специалистов в образовательных мероприятиях – часть кадровой политики, предусмотренной в стратегии развития предприятия, - сообщил директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный.