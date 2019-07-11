30 июня завершил свою работу пятый юбилейный международный военно-технический форум «Армия-2019». Мероприятия самой большой в стране и одной из крупнейших в мире выставки оружия и военной техники проходили в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка», а также в трех с половиной десятках городов и населенных пунктов Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. Все пять лет участником форума является дубненское предприятие АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», представляющее образцы ракетной техники в составе экспозиции головного предприятия - АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Немаловажно и то, что по итогам форума Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» удостоена награды в номинации «Лучшая экспозиция форума». Руководители самой корпорации, а также входящих в ее состав предприятий заключили ряд важных договоров и контрактов. В частности, два контракта с Министерством обороны РФ заключило дубненское предприятие «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. Всего же по официальной информации в рамках форума Министерством обороны России подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. Открывая мероприятие, министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу отметил, что за пять лет своей истории форум значительно расширил иностранную составляющую и представительство национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Только количество официальных военных делегаций увеличилось более чем в три раза. Больше представлено и национальных экспозиций. В этом году их подготовили 10 иностранных государств», - отметил Сергей Шойгу. Он напомнил, что «первооткрывателями новой выставочной площадки в 2015 году стали 818 компаний, которые презентовали около 7 500 своих разработок». В этом году участниками форума стали более 1 300 предприятий, которые представили примерно 27 тысяч образцов своей продукции. Глава российского ведомства также отметил, что «за довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса». По числу стран-участниц и официальных иностранных делегаций, количеству вооружения, военной и специальной техники, инновационных решений, представленных в рамках статической экспозиции и задействованных в динамической программе, объему мероприятий научно-деловой программы и по посещаемости международный военно-технический форум «Армия-2019» превзошел результаты форумов прежних лет. На нем в два раза увеличена экспозиция перспективных и новейших образцов техники. Основная выставочная экспозиция занимала площадь более 250 тысяч квадратных метров, на которой экспонировалось около 360 единиц вооружения военной и специальной техники Минобороны России. Всего же в форуме приняли участие свыше 1300 предприятий, которые представили более 27 тысяч экспонатов. На открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники, ставшие премьерами форума: пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос», 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 «Дрок», машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль «Тайфун» с легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты: большой дальности «Охотник», малой дальности - «Корсар». Ярким событием форума стала экспозиция «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации». Выставка сформирована под эгидой Военного инновационного технополиса «Эра» и представлено на ней почти четыре сотни научных проектов. Выставку во время посещения форума осмотрел президент страны Владимир Путин, после чего провел встречу с руководителями предприятий оборонного комплекса, на которой состоялось подписание ряда контрактов. Что касается военного инновационного технополиса «Эра», базирующегося в Анапе, то создан он по поручению президента, чтобы ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Исследования и разработки проводятся в сфере робототехники, автоматизированных систем управления, IT-систем, нанотехнологий, наноматериалов и других. Сотни экспертов из организацией ОПК, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России привлечены к работе в области технологий искусственного интеллекта. Технополис сотрудничает как с крупными предприятиями ОПК, так и с молодыми исследовательскими командами-стартапами, вузами, научными организациями. Ведущие предприятия оборонной промышленности, такие как «Концерн «Калашников», «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Государственная корпорация «Ростех» и другие, представили свои экспозиции в демонстрационно-выставочных павильонах, где можно было увидеть передовые разработки в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки, оптико-электронных и геоинформационных систем, беспилотной авиации, лазерных технологий, средств гидрометеорологического обеспечения, ядерно-оружейного комплекса, созданных в интересах Вооруженных сил. Особое место среди этих предприятий занимает АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», являющееся одним из мировых лидеров в создании высокоточного оружия и входящее в сотню крупнейших производителей военной продукции. Сегодня деятельность КТРВ ориентирована в основном на выполнение государственного оборонного заказа, при этом, отмечают в Корпорации, в последние годы также расширяется спектр разрабатываемой и производимой продукции гражданского назначения. Как мы уже сказали, по итогам форума Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отмечена наградой в номинации «Лучшая экспозиция форума», и в этом немалый вклад каждого из представленных на экспозиции Корпорации предприятий. В их числе – дубненское предприятие «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, выставившее на стенде Корпорации и на открытой площадке сразу несколько изделий. - На экспозиции представлено два наших изделия, - отметил генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» Владимир Николаевич Трусов, – это противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и ракета повышенной дальности Х-59МК. А на открытой площадке экспонируются некоторые раритетные изделия, разрабатываемые предприятиями Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в том числе три изделия «Радуги». Одно из них разработано совместно с Дубненским машиностроительным заводом – это ракета Х-22, а также противокорабельная ракета «Москит» и гиперзвуковая летающая лаборатория. Участие в форуме «Армия-2019» для дубненского предприятия оказалось крайне успешным: были подписаны два длительных контракта с Министерством обороны РФ, которые наполнят портфель заказов ГосМКБ «Радуга» на несколько ближайших лет. Один из них, отметил Владимир Николаевич, по научно-исследовательской работе, другой – поставочный до 2027 года. «Это говорит о том, что у «Радуги» работа есть», - подчеркнул В.Н. Трусов и добавил, что впереди у предприятия – участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, а также авиакосмическом салоне «МАКС», который будет проходить в конце августа, где также будут представлены изделия КБ в составе экспозиции головного предприятия. Оценивая значимость подписанных дубненским предприятием контрактов, а также заключенных в рамках Корпорации контрактов в целом, генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов подчеркнул: - Это всегда значимо, когда подписываются новые контракты, значит, наше оружие востребовано у Вооруженных сил. И для нас это главный критерий работы: если оружие востребовано, значит, мы идем в правильном направлении. Предприятие «Радуга» занимает одно из ведущих мест в Корпорации, оружие, которое она делает, не раз упоминалось высшим руководством страны. Надо продолжать работать, создавать новые образцы техники. Это хорошо, когда вспоминают успехи прошлых десятилетий, тем не менее, надо жить сегодняшним днем, а лучше - завтрашним и создавать задел на будущее. И тут, на экспозиции, есть ряд изделий, которые наглядно показывают, что такое ведущее предприятие, как КБ «Радуга», продолжает работу. Представленные им ракеты имеют достаточно хорошие характеристики, что позволяет нам смотреть в будущее. От форума в целом, конечно же, ожидаю продвижение и закрепление России как ведущей державы в области создания оборонно-промышленного комплекса для надежной защиты нашей страны. Слышать такую высокую оценку работы дубненского предприятия из уст генерального директора Корпорации «ТРВ», думаю, приятно всему коллективу ГосМКБ «Радуга», на который в очередной раз возложена высокая ответственность по выполнению государственного оборонного заказа. Анна Сухая P.S. Особый восторг у посетителей форума вызвала летная программа экипажей авиационных групп высшего пилотажа, а также одиночные пилотажи самолетов Су-35С, Як-130, Як-152 и вертолета Ка-52. Зрелищным стало и военное шоу «Вежливые люди», которое прошло на полигоне «Алабино». В нем было задействовано более 250 единиц техники, подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск. И если для посетителей форума все происходящее - это яркое зрелище, то для самих бойцов - всего лишь одна из регулярных тренировок, позволяющих отточить мастерство военной профессии.