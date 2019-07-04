На приборном заводе «ТЕНЗОР» с положительным результатом завершены приемочные испытания разработанных модулей газового пожаротушения (МГПТ) объемом 52, 106, 147 и 180 литров.

Испытания проводились в рамках заключенного с АО ИК «АСЭ» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») контракта на поставку 280 МГПТ с перспективным газовым огнетушащим веществом фторкетон ФК-5-1-12 («сухая вода») для нужд Курской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Результаты испытаний подтверждены актом межведомственной комиссии.

- В процессе разработки этих модулей службой главного конструктора АО «ТЕНЗОР» решен целый ряд проблем, связанных с запорно-пусковыми устройствами, нетиповой для нашего предприятия конструкцией МГПТ больших объемов, их упаковкой, а также технологическими аспектами изготовления и испытания МГПТ. Несмотря на возникавшие сложности, специалисты приборного завода выполнили все пожелания заказчика, обозначенные в технических требованиях, – рассказал главный конструктор Денис Грубский.

Расширение номенклатуры выпускаемых модулей газового пожаротушения различных объемов с применением новейших газовых огнетушащих веществ позволит АО «ТЕНЗОР» занимать лидирующие позиции на рынке производителей систем пожаротушения, поддерживать статус надежного поставщика для ответственных потребителей и с оптимизмом смотреть в будущее.