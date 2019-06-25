Представители Совета депутатов городского округа Дубна входят в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и активно участвуют в ее работе. На июньском заседании приняты важные решения по согласованию мест для новых пешеходных переходов, светофоров, дорожных знаков, шлагбаумов, консольных опор наружного освещения.

Заявки в комиссию направляли жители наукограда, городская администрация, руководители предприятий и учреждений, председатели ТСЖ, индивидуальные предприниматели, а также депутаты - на основе обращений граждан во время личных приемов и на встречах в округах.

Помимо прочего, обсуждались изменения схемы организации дорожного движения: на ул. Приборостроителей - для безопасного выезда с автостоянки приборного завода «Тензор»; на ул. Володарского - организация левого поворота на ул. Калинина; на перекрестке Дмитровского шоссе и ул. Станционной - приоритетность проезда.

Для безопасного пешеходного и автомобильного движения по улице вдоль Южной канавы рекомендовано установить дорожные знаки «Остановка запрещена» с подъездных сторон на расстоянии 25 метров и нанести дорожную разметку (сплошная горизонтальная линия) в зоне этих дорожных знаков.

- На Большой Волге наконец-то появятся долгожданные пешеходные переходы на ул. Вокзальной (от дома 44 на проспекте Боголюбова), на площади вокзала «Большая Волга» - к магазину «Магнит», у дома 19, корпус 2 на ул. Энтузиастов, на пересечении ул. Попова и проспекта Боголюбова. Нашла поддержку инициатива жителей об установке дорожного знака «Стоянка запрещена» на выезде из двора дома 7 на ул. Вокзальной (со стороны первого подъезда). Дорожный знак «Разворот запрещен» планируется поставить напротив д. 22 на ул. Вернова. Искусственные неровности уложат возле детской поликлиники и у здания Дубненского управления социальной защиты населения. Что касается светофоров, то их разместят возле БУМа и бассейна «Карасик», а также на пересечении ул. Энтузиастов и ул. Вокзальной, - рассказал председатель Большеволжской территориальной группы Сергей Андронов.

Сергей Владимирович отметил, что удовлетворены поступившие от жителей Большой Волги запросы на установку ограничивающих сооружений: шлагбаумы хотят видеть на придомовой территории жильцы дома 32 на проспекте Боголюбова и дома 5 на ул. Вернова.

Депутат левобережной территориальной группы Павел Насонов сообщил, что на левом берегу будут обустроены пешеходные переходы к стадиону «Волна» от дома 9 на ул. Октябрьской, на перекрестке ул. Березняка и ул. Кирова, на пересечении ул. Макаренко и ул. Октябрьской, у Сбербанка на ул. Свободы. Светофоры установят у гимназии «Одигитрия» на ул. Макаренко, возле ДЮСШ «Волна» на ул. Октябрьской. А дорожный знак «Стоянка запрещена» - на повороте с ул. Макаренко на участок дороги, ведущий к ДОУ №20, и на выезде с территории дошкольного учреждения.

Председатель депутатской группы района Черная речка и институтской части города Сергей Соколов также обозначил планируемые изменения. В частности, намечается обустройство пешеходного перехода на ул. Понтекорво, к лицею № 6. Будут установлены светофоры у бассейна «Архимед» и на пересечении ул. Векслера с ул. Джелепова и ул. Ленинградской.

Напомним, что ранее по просьбам жителей установили знаки на перекрестке в районе магазина «Ашан».

Все поступившие на комиссию предложения были внимательно изучены, большая их часть будет реализована в 2019 году. Для информации: готовится смета на пешеходный переход на ул. Дачной вдоль проспекта Боголюбова, на комиссию этот вопрос пока не выносился.

По информации

Совета депутатов г.о. Дубна