В этом году чувствуется напряженность в желании безработных граждан открыть собственный бизнес. На это есть свои причины, в том числе финансово-экономические. Тем не менее ткие смельчаки в Дубне имеются.

Так, в начале марта открыл свой бизнес Александр Ю., официально зарегистрированный в городском ЦЗН и длительное время состоящий на учете в качестве безработного. Александр, находясь в предпенсионном возрасте, не смог длительное время как самостоятельно, так и при содействии городской службы занятости, трудоустроиться, поэтому, имея за плечами опыт предпринимателя, он вновь решился создать свой бизнес - столярную мастерскую.

У Александра имеется не только большой опыт, но и четкое понимание предпринимательской деятельности, ведь когда-то он работал шлифовщиком, столяром, потом много лет вел свой бизнес. Независимый бизнес-эксперт оценил бизнес-план Александра Ю. на 71 балл из 120 возможных, что не так уж и плохо, поэтому есть все основания быть уверенными в том, что свой бизнес Александр будет вести и после наступления пенсионного возраста. Успешно защитив в феврале свой проект на заседании комиссии по рассмотрению и защите бизнес-планов, Александр подал заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в органы налоговой инспекции. А 4 марта был заключен договор между ним и Дубненским ЦЗН о выделении ему единовременной финансовой помощи на организацию собственного дела в размере 96,0 тыс. руб.

Третьего апреля на очередном заседании комиссии по рассмотрению и защите бизнес-планов безработными гражданами, проведенном в конференц-зале городской Торгово-промышленной палаты, потенциальная бизнесвумен Инна Т., получив от независимого бизнес-эксперта экспертное заключение с оценкой в 76 баллов, на отлично защитила свой бизнес-план по созданию танцевальной студии для возрастной категории от 6 до 30 лет. Инна планирует дать возможность участникам студии освоить различные виды современных танцевальных направлений Vogue, Dance Hall, Contemporary, Hip-Hop, Horeo. После получения навыков по данным стилям, уверена Инна, команды студии смогут принимать участие в чемпионатах высокого уровня. Инна Т. считает, что реализация ее проекта позволит решить и некоторые социальные вопросы: физическое здоровье населения, занятость детей и подростков, изучение танцевальной культуры различных направлений с преподавателями высшей категории - известными хореографами и танцорами России.

Члены комиссии единогласно приняли защиту бизнес-плана и дали рекомендацию Инне Т. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции. Так что полку предпринимателей прибыло.

Н.Ю. ПОПОВА, заместитель директора ЦЗН