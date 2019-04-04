Одно из градообразующих предприятий наукограда - резидент Особой экономической зоны «Дубна», акционерное общество «ТЕНЗОР» - занимается целевой подготовкой квалифицированных специалистов совместно с Государственным университетом «Дубна». В рамках договора с вузом приборный завод организует для студентов производственную и преддипломную практику в соответствии с учебными планами, а также стажировку - с перспективой дальнейшего трудоустройства. Старшекурсникам «ТЕНЗОР» предоставляет возможность совмещать учебу с работой по свободному графику: на полставки или на треть - степень занятости каждый определяет самостоятельно. Предусмотрены на предприятии и разнообразные стимулирующие мероприятия для привлечения и закрепления специалистов. По словам заместителя начальника службы управления персоналом Елены Тихомировой, принятая Программа по работе с молодыми кадрами на 2017 - 2022 годы реализуется по всем направлениям. Зарплаты работников ключевых компетенций поддерживаются на региональном уровне, предусмотрены и меры нематериальной мотивации. Для сотрудников кадрового резерва разработаны индивидуальные планы развития (с обучением, повышением квалификации, перспективами должностного продвижения). В 2018 году на приборном заводе проходили стажировку семь студентов целевых направлений. Пятеро из них в этом году приняты на постоянную работу: в службу главного конструктора - инженер-конструктор Артем Рябинкин (наставник И.А. Денисов) и специалист по надежности Михаил Шабасов (наставник Р.Р. Рахмангулов), в отдел информационных технологий - инженеры-программисты Игорь Чернов (наставник В.Н. Калачев) и Екатерина Коткова (наставник Т.С. Кузнецова), на механообрабатывающее производство - инженер-технолог Наталья Герингер (наставник И.Н. Порунова). О начале своей трудовой биографии на «ТЕНЗОРЕ» рассказали студенты Государственного университета «Дубна». Наталья Герингер: - По окончании бакалавриата - кафедра химии, новых технологий и материалов - я поступила в магистратуру и начала искать работу по специальности, чтобы приобрести опыт, получить практические навыки. Увидела вакансию инженера-технолога на «ТЕНЗОРЕ». Не совсем мой профиль, у меня диплом химика, но это направление связано с гальваникой, электрохимией, я в этом немного разбираюсь. В общем, отправила резюме, ни на что особо не рассчитывая. А через два дня мне позвонили, пригласили на собеседование и взяли стажером, а после трехмесячного испытательного срока подписали срочный трудовой договор на год. В курс дела меня вводила Надежда Васильевна Станкевич, очень грамотный и опытный специалист. Она уходила на заслуженный отдых, но все мне показала, рассказала, объяснила и дала свой номер телефона, так что мы с ней на связи, если что-то непонятно, консультируюсь… Я приехала в Дубну из Волгоградской области, живу в общежитии вуза, сейчас место предоставляется по трехстороннему договору между мной как молодым специалистом, университетом и предприятием. Каждый год продлевают договор, пока не появится свое жилье. Программа магистратуры у меня - «Физическая химия», но работа на «ТЕНЗОРЕ» мне нравится, так что техническое образование тоже может пригодиться. Инженер-технолог – перспективная профессия, в дальнейшем думаю пойти на курсы повышения квалификации по этому направлению. Михаил Шабасов из Конакова и Артем Рябинкин из Кимр - студенты четвертого курса, специальность «Конструирование и технология электронных средств». Прошлым летом из нескольких вариантов выбрали для прохождения практики АО «ТЕНЗОР», а на предприятии - службу главного конструктора. Михаил Шабасов: - Летняя практика длилась две недели, меня приняли в группу эксплуатации, испытаний и надёжности службы главного конструктора; эта тема мне близка, такой предмет мы изучали в университете, хотелось узнать побольше… Получал конкретные задания, делал расчеты эксплуатационной интенсивности отказов по разным электронным изделиям, понял, что мне это действительно интересно. После успешного завершения практики предложили стажировку - конечно, согласился. Сейчас занимаю должность специалиста по надежности уже на постоянной основе. В нашем отделе работают очень отзывчивые люди, ко мне как новичку относятся доброжелательно, поправляют, помогают советом. Зарплата устраивает, и в заводской столовой вкусно кормят. Артем Рябинкин: - После практики и стажировки уже второй месяц работаю по трудовому договору как инженер-конструктор. В принципе, все нравится. «ТЕНЗОР» дает обширные практические знания в сфере конструирования, проектирования. Я как молодой специалист получил много полезной информации по ГОСТам, по конструкторской документации и ни разу не пожалел, что пришел сюда. Когда делаешь что-то сам, быстрее учишься. Поначалу делал ошибки, но сейчас уже меньше старшие коллеги за мной исправляют. И не ругают, потому что понимают, что я только начинаю работать. Для привлечения и поддержки молодого персонала: перспективным специалистам предоставляются льготные ссуды на приобретение жилья;

увеличено пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет (с 1/2 МРОТ до 1 МРОТ);

оплачивается 90% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря;

введена 50% компенсация оплаты детских садов и ясель;

производится ежемесячная оплата транспортных расходов персоналу рабочих профессий;

заключен договор с Дворцом спорта «Радуга» на аренду зала для занятий футболом и волейболом, а также дорожки в бассейне. Для участия в городских спортивных мероприятиях будет закуплена новая форма для заводской футбольной команды. Михаил Подлесный, директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР»: - Мы наладили тесное сотрудничество с Государственным университетом «Дубна»: в декабре 2017 года подписан договор о целевой подготовке студентов необходимых направлений для нашего приборного завода. Проводим встречи со старшекурсниками, организуем прохождение производственной и преддипломной практики, а также стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятии. Причем у каждого стажера есть свой наставник. Утвержденное Положение о наставничестве позволяет наладить систематическую работу по передаче навыков от опытного сотрудника к молодому специалисту. Еще одним шагом в решении кадровой проблемы стало активное взаимодействие с Научно-производственным комплексом «Дедал». Рассматривается возможность участия АО «ТЕНЗОР» в деятельности базовой кафедры «Конструирование и технологии систем физической защиты» университета «Дубна» вместе с НПК «Дедал», Институтом физико-технических проблем Федерального агентства по атомной энергии и НИИ «Атолл». Другой перспективный совместный проект - объединение нескольких испытательно-выставочных площадок в единое цифровое пространство. Этот цифровой полигон можно использовать в том числе как базу для курсов повышения квалификации персонала, для прохождения практики студентами технических специальностей и т.д. Уверен, что развитие партнерских связей в области научно-технического и образовательного сотрудничества пойдет на пользу и приборному заводу «ТЕНЗОР», и другим производственным предприятиям наукограда. Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА