Итальянская фирма «Flame Sргеу» заинтересована в развитии своего бизнеса в России и рассматривает подмосковную ОЭЗ «Дубна» в качестве площадки для локализации на ее территории высокотехнологичного производства по нанесению износостойких покрытий.

- Мы убеждаем наших партнеров - итальянскую фирму «Flame Sргеу» - создать на территории ОЭЗ «Дубна» совместное предприятие в статусе резидента, деятельность которого будет выгодна обеим сторонам, - рассказал генеральный директор ООО «Пересвет-Авиа» Андрей Белоногов. - Итальянцы могли бы инвестировать в поставку высокотехнологичного оборудования, технологию, с нашей стороны - это инвестиции в аренду помещений, а затем строительство собственного предприятия, наладку станков, обслуживающий персонал, поиск заказов. По предварительным расчетам оборот компании в течение первого года может достичь 2-3 млн евро, а в последующем будет на порядок увеличен. Мы уже приняли решение - подписан меморандум о создании совместного предприятия, детали сотрудничества в процессе согласования. Поэтому первостепенная цель визита в ОЭЗ «Дубна» - познакомить итальянских коллег с ее возможностями.

Об этом делегации из 11 человек - представителям «Flame Sргеу», «Пересвет-Авиа», потенциальным заказчикам высокотехнологичных износостойких покрытий и возможным инвесторам проекта с российской стороны - подробно рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков.

В свою очередь руководитель направления газопламенного напыления «Flame Sргеу» Aндреа Чиренчети познакомил с этапами развития семейного бизнеса и особенностями новейшей технологии, которую фирма совершенствует и применяет уже в течение 50 лет. И если всё начиналось с ручного напыления, то современный метод - газотермический - предполагает скорость процесса, семикратную скорости звука, и многократно повышает износостойкость деталей. Это могут быть, например, крупные части газовой турбины, двигателей самолетов, ресурс которых в результате повышается на 40%. Сегодня предприятия «Flame Sргеу» находятся в США, Германии, Хорватии, Венгрии, других странах. Планируется открыть подобный завод и в России, промышленность которой, в том числе, такие отрасли, как энергетика, металлургия, авиация, нефтегазовая, машиностроение и другие, пока не использует широко эту передовую технологию.

После встречи в Конгресс-центре гости побывали на обеих площадках ОЭЗ, а генеральный директор ООО «Пересвет-Авиа» Андрей Белоногов выразил общее мнение: «Условия, с которыми мы познакомились в особой экономической зоне, идеально соответствуют реализации нашего проекта».

Подготовила Светлана ЖУКОВА