На Приборном заводе «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) создается новое подразделение: проектно-технический центр. В его задачи входит подготовка и заключение договоров под требуемые объемы работ по проектированию, производству, монтажу, пусконаладке и реализации систем и комплексов различного назначения, обеспечение их выполнения.

– С 1 февраля в структуре и штатном расписании АО «ТЕНЗОР» появится должность директора проектно-технического центра. Сейчас проводится корректировка необходимой нормативной документации по системам менеджмента качества (СМК), окружающей среды (СМОС), охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ). Новая служба будет способствовать повышению эффективности управления предприятием. Мы считаем, что проектно-технический центр позволит более оперативно и продуктивно выполнять весь спектр работ в рамках заключенных договоров, а также обеспечит продвижение приборного завода на новые рынки, – сообщил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора проектно-технического центра. Основные требования к претендентам – высшее техническое образование и стаж работы на руководящих должностях по профилю деятельности центра не менее пяти лет.

Подробная информация по телефонам: 8 (496) 212-13-29, 8 (965) 342-47-69. Резюме можно направлять на электронную почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript