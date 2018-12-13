Бюджет городского округа Дубна на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов проходит активное обсуждение в Совете депутатов. Это основной финансовый документ, который определяет доходы и расходы муниципального образования на ближайшие три года, обеспечивает финансирование жизнедеятельности и социально-экономического развития наукограда. - Решение по бюджету мы готовимся принять 20 декабря, чтобы до конца года довести утвержденные лимиты до главных распорядителей бюджетных средств: Администрации г.о. Дубна, комитета по экономике и финансам, комитета по управлению имуществом, управления народного образования и отдела культуры, которые имеют статус юридического лица. Они, в свою очередь, обозначат объемы финансирования для подведомственных учреждений. Это важная информация, от которой зависит штатное расписание, планы работы, конкурсные мероприятия для заключения контрактов, которые нужно проводить уже в январе, - рассказал председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов. Проект бюджета разрабатывался несколько месяцев, депутаты приняли его за основу. В данный момент идёт более детальное обсуждение статей расходов, по которым не пришли к согласию с предложениями Администрации городского округа на предыдущих стадиях бюджетного процесса, и поиск компромиссных решений. Обеспечить все потребности муниципалитета за счет средств местного бюджета невозможно, от каких-то расходных статей приходится отказываться, по другим - сокращать затраты. - К сожалению, в бюджете Московской области, который с большой долей вероятности будет принят в ближайшие дни, для Дубны уменьшен объем собственных средств (процент от суммы налогов на доходы физических лиц, который остается в городе). В 2019 году мы недосчитаемся 14 млн рублей. С нашего муниципалитета сняли дотацию по транспорту, а субсидию выделили в размере одного рубля. Более существенные суммы городской округ недополучит в следующие два года – 40 и 80 млн рублей соответственно, - пояснил Евгений Углов. Принятый депутатами за основу проект бюджета на 2021 год был заложен с профицитом, но после уменьшения размера дотаций весь трехлетний период стал дефицитным. Местная казна не обладает достаточными запасами не только для финансовых маневров, но и для погашения муниципального долга. Однако есть и позитивные изменения: по областным программам доля софинансирования муниципалитета снижена практически вдвое - с 15,4% до 8,2%, так что на эти цели город может выделять меньшие суммы, сохраняя прежние показатели по содержанию и ремонту дорог, тротуаров, дворовых территорий и пр. При формировании бюджета депутаты уделяют особое внимание таким сложным вопросам, как ситуация с аварийным домом на улице Понтекорво и таким крупномасштабным задачам, как благоустройство набережной. Они считают необходимым заложить средства на проектирование спортивных объектов и участие в соревнованиях, на кадастрирование дорог. А также предлагают предусмотреть определенный лимит для покрытия убытков ресурсоснабжающих организаций, чтобы ослабить финансовое давление на жителей. По мнению депутатов, эти проблемы нельзя решать только за счет роста тарифов для населения, муниципалитет и регион должны взять на себя часть обязательств по обеспечению ресурсами. Через неделю члены постоянной депутатской комиссии вновь обсудят проект бюджета. В окончательной редакции этот финансовый документ планируется утвердить на внеочередном заседании Совета депутатов 20 декабря. По информации Совета депутатов г. о. Дубна