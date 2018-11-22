В Дубне состоялся брифинг директора Дмитровского филиала ГУП МО МОБТИ Дмитрия Владимировича Очековского. Руководитель службы рассказал о вступлении в силу Федерального закона № 340- ФЗ, который изменил порядок строительства объектов ИЖС и садовых домов на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, дачного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. - Согласно новому закону, получение разрешения на строительство частного дома и ввод в эксплуатацию теперь не требуется. Вместо этого вводится уведомительный порядок строительства или реконструкции объектов. Кроме того, что строить дома теперь будет проще, одним из главных преимуществ закона является то, что он позволяет до 1 марта 2019 года в уведомительном порядке оформить жилые дома (объекты ИЖС), строительство которых начато до принятия закона, без получения разрешения на строительство. До 1 марта 2019 года садоводы и дачники могут зарегистрировать право на дом, расположенный в СНТ и ДНТ, без направления уведомлений вообще. Такое право дает «дачная амнистия», и это последняя возможность зарегистрировать недвижимость в упрощённом порядке. В противном случае дома могут быть признаны самовольной постройкой с последующим сносом и принудительной продажей земельного участка по решению суда. Эта норма с 4 августа 2018 введена поправками в Гражданский кодекс федеральным законом № 339-ФЗ. Как уже было отмечено, теперь гражданам, которые начали возведение домов, коттеджей и дач после 4 августа 2018 года, не потребуется получение разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно новому законодательству, процедура создания и регистрации жилого дома состоит из четырех шагов. Прежде всего застройщику необходимо направить в местную администрацию уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого или садового дома. Направить такое уведомление можно также через МФЦ или почтой. К уведомлению необходимо приложить описание дома и документы на землю. Сотрудники Администрации в течение 7 рабочих дней проверяют допустимость строительства дома на земельном участке. По результатам проверки документов застройщику направляется уведомление о соответствии дома установленным требованиям. После окончания строительства (на это отведен срок - 10 лет) правообладатель направляет в Администрацию уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта. К уведомлению должны быть приложены необходимые документы, в том числе технический план объекта. При соответствии построенного дома требованиям законодательства орган обязан направить в Росреестр заявление о кадастровом учете и регистрации права застройщика на дом. Следует отметить, что в новом законе теперь дано четкое определение понятия жилого дома - объекта (ИЖС). Таким домом считается отдельно стоящее здание не более трех надземных этажей высотой (не более 20 м), которое состоит из комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для бытовых и иных нужд. При этом такой объект не должен быть предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Исторически гражданам для оформления ИЖС не требовалось получение разрешения на ввод в эксплуатацию - в этом суть «дачной амнистии». Для оформления дач и садовых строений также не требовалось получение разрешения на строительство. Новый закон вводит единую уведомительную процедуру создания и регистрации как жилого дома, так и садового дома. Однако до 1 марта 2019 года у садоводов и дачников есть возможность оформить свои дома в упрощенном порядке, без направления уведомлений о строительстве. После 1 марта 2019 года неоформленный дом будет считаться самостроем. С осени 2016 года в Московской области успешно ведется масштабная кампания по выявлению нелегальных построек. За этот период было обнаружено более 900 тыс. объектов без прав собственности, внесено в государственный реестр 380 тыс. земельных участков с неузаконенными объектами и вовлечено в налоговый оборот 317 тыс. объектов. С 2015 года налог на недвижимое имущество уплачивается с кадастровой стоимости. Таким образом, произошел рост базы для начисления налога, и его удельный вес в бюджетных поступлениях увеличивается. Был проведен анализ нескольких поселений и выявлено, что в отдельных случаях не платятся налоги с 40% существующих фактически зданий и сооружений. Поскольку, согласно законодательству РФ, регистрация права на объекты недвижимости носит добровольный характер, многие объекты недвижимости отсутствуют в базе налоговых органов. По этой причине местные бюджеты недополучают налоги, что приводит к социальному неравенству налогообложения жителей. Для вовлечения неоформленной недвижимости в налоговый оборот по всей области созданы исполнительные группы, в состав которых входят представители ФНС, органов местного самоуправления, министерства имущественных отношений, СМИ, работники МОБТИ, депутаты, сотрудники полиции. При обходе территории группы информируют граждан о выявленных незарегистрированных объектах недвижимости, раздают уведомления, разъясняют порядок регистрации объектов и определения налоговой базы. Если собственников не оказывается на месте, исполнительная группа направляет информационное письмо по адресу их регистрации через органы ФНС. Сейчас для того, чтобы оформить недвижимость, необходимо подготовить технический план на дом и подать его в Росреестр вместе с правоустанавливающими документами на землю (это могут быть акт о предоставлении земли, свидетельство о праве собственности, а при смене первоначального собственника - договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве). Мы рекомендуем не откладывать на потом оформление недвижимости, поскольку для проведения кадастровых работ кадастровому инженеру обязательно нужно выехать на участок и произвести замеры. Осенью сделать это становится сложнее из-за погодных условий. Летом у Московского областного БТИ действовала летняя система скидок и специальных предложений. Вместе с дачным сезоном заканчивается и акция. Но действует специальное предложение в осенний сезон на технический план на дом: в октябре технический план на дом можно заказать со скидкой 20%, в ноябре скидка составит 10%. Также предусмотрены социальные скидки: для многодетных семей, пожилых людей, они будут суммироваться со всеми действующими акциями. Материал подготовил Кирилл ОРЛОВ