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Бедность гарантирована Печать
22.11.2018 09:05

В своих прошлых статьях («Встреча» №26 и №34 2018 г.) мы в цифрах показали, что принятие закона о пенсионной реформе, кроме увеличения возраста выхода на пенсию, приведет также к бедности нынешних и будущих пенсионеров. Мы предлагали в законе четко прописать механизм индексации пенсий, чтобы народ не беднел.

Однако беспрецедентная агитация за закон всех ветвей власти и СМИ велась нечистоплотно и лукаво. Так, депутаты Госдумы Макаров, Исаев и др., а затем присоединившаяся к ним Татьяна Голикова утверждали, что рост пенсий опережает инфляцию (рост цен). Какую инфляцию? Росстата?

Мы показали в наших ранних статьях, что применение к индивидуальным доходам усредненного для социума макроэкономического показателя (инфляции Росстата) - это нонсенс! Инфляция Росстата рассчитывается по набору из более 400 наименований и сваливает в общую кучу докторскую колбасу и норковые шубы, овощи и бриллианты. Из-за этого инфляция Росстата получается 4-5%.

Большинство товаров малообеспеченное население не приобретает, а минимальный потребительский набор товаров и услуг дорожал: в 2005 году - на 40%, в 2013 году - на 30%, в 2017 году - на 20% (меньше не будет никогда).

Помимо явного антинаучного подхода, налицо вопиющая несправедливость. Проиндексировав, например, 7000 руб. в месяц на 4%, добавка к пенсии получается 280 руб. в месяц, что не сохраняет покупательную способность. А именно для этого и должна выполняться индексация по определению!

Правительство считает, что, проиндексировав среднюю пенсию по стране (14 400 руб.) на 7% (выше официальной инфляции в 4%), автоматически увеличиваются все индивидуальные пенсии выше реальной («народной») инфляции. Но это не так! Кстати, почему именно на 7%, а не на 8% или 10%? Это необоснованно! Мы рекомендуем индексацию на 10%, которая обоснована средней величиной реальной инфляции  9,62% для десяти групп (см. таблицу). Мы еще раз приводим эту таблицу для убедительности наших оценок.

Таблица  «Народная инфляция» и индексация пенсий

Группы1

21

32

33

44

55

66

77

88

99

110

Средняя пенсия в группе, руб.2

7000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

«Народная инфляция», %3

20

15

12

10

8,6

7,6

6,6

6,0

5,4

5,0

Увеличение пенсий

при индексации на 7%, %

14,3

12,5

10,1

8,3

7,2

6,3

5,6

5

4,6

4,0

Увеличение пенсий

при индексации на 10%, %

20,6

18

14,4

12,0

10,3

9,0

8,0

7,2

6,6

6,0

1-В каждой группе по 4 млн человек, те 10 % от общего числа пенсионеров

2-Цифры ориентировочные, но отражающие динамику роста

3- «Народная инфляция»  – рост цен необходимого потребительского набора, включающего продукты питания, лекарства, все услуги, в том числе ЖКХ, транспорт.

В законе «народная» инфляция не учитывается. К 2024 году цена потребительского набора может возрасти на 100%, а пенсии только на 70% (с 7000 руб. до 12 000 руб.). Значит, бедность возрастет. В нашем механизме индексации (см. «Встречу» № 34 за 2018 г.) к 2024 году пенсия возрастет на 125%, что выше реальной инфляции (с 7000 руб. до 15790 руб.). Следовательно, бедность будет сокращаться.

Таким образом, правительственные структуры: Росстат, Минтруд, Минфин и другие обманывают и народ, и президента. Почему столько лет молчат ученые от социальной сферы? Они поощряют правительство? Боятся разрушить свою карьеру? Или просто не думают о бедных, когда у самих есть все?

В нашей поправке к закону четко и ясно сформулирован механизм индексации пенсии: «В целях сохранения (увеличения) покупательной способности пенсий ежегодная рублевая прибавка должна составлять не менее 10% от средней по стране пенсии за предыдущий год». Мы опубликовали поправку в местной газете (в других не берут), направили обращения с предложениями поправки председателю Госдумы РФ В.В. Володину, вице-премьеру правительства РФ Т.А.Голиковой.

Но поправка не рассматривалась и не принята во втором чтении законопроекта. Закон о пенсионной реформе принят без надлежащей индексации пенсий. Реальные доходы пенсионеров будут продолжать снижаться, а бедность гарантированно расти.

Л.Н. ЗАЙЦЕВ, профессор, д.т.н., пенсионер

Я.Н. ВИКУЛИН, депутат Совета депутатов Дубны
  		 
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