|
В своих прошлых статьях («Встреча» №26 и №34 2018 г.) мы в цифрах показали, что принятие закона о пенсионной реформе, кроме увеличения возраста выхода на пенсию, приведет также к бедности нынешних и будущих пенсионеров. Мы предлагали в законе четко прописать механизм индексации пенсий, чтобы народ не беднел.
Однако беспрецедентная агитация за закон всех ветвей власти и СМИ велась нечистоплотно и лукаво. Так, депутаты Госдумы Макаров, Исаев и др., а затем присоединившаяся к ним Татьяна Голикова утверждали, что рост пенсий опережает инфляцию (рост цен). Какую инфляцию? Росстата?
Мы показали в наших ранних статьях, что применение к индивидуальным доходам усредненного для социума макроэкономического показателя (инфляции Росстата) - это нонсенс! Инфляция Росстата рассчитывается по набору из более 400 наименований и сваливает в общую кучу докторскую колбасу и норковые шубы, овощи и бриллианты. Из-за этого инфляция Росстата получается 4-5%.
Большинство товаров малообеспеченное население не приобретает, а минимальный потребительский набор товаров и услуг дорожал: в 2005 году - на 40%, в 2013 году - на 30%, в 2017 году - на 20% (меньше не будет никогда).
Помимо явного антинаучного подхода, налицо вопиющая несправедливость. Проиндексировав, например, 7000 руб. в месяц на 4%, добавка к пенсии получается 280 руб. в месяц, что не сохраняет покупательную способность. А именно для этого и должна выполняться индексация по определению!
Правительство считает, что, проиндексировав среднюю пенсию по стране (14 400 руб.) на 7% (выше официальной инфляции в 4%), автоматически увеличиваются все индивидуальные пенсии выше реальной («народной») инфляции. Но это не так! Кстати, почему именно на 7%, а не на 8% или 10%? Это необоснованно! Мы рекомендуем индексацию на 10%, которая обоснована средней величиной реальной инфляции 9,62% для десяти групп (см. таблицу). Мы еще раз приводим эту таблицу для убедительности наших оценок.
Таблица «Народная инфляция» и индексация пенсий
|
Группы1
|
21
|
32
|
33
|
44
|
55
|
66
|
77
|
88
|
99
|
110
|
Средняя пенсия в группе, руб.2
|
7000
|
8000
|
10000
|
12000
|
14000
|
16000
|
18000
|
20000
|
22000
|
24000
|
«Народная инфляция», %3
|
20
|
15
|
12
|
10
|
8,6
|
7,6
|
6,6
|
6,0
|
5,4
|
5,0
|
Увеличение пенсий
при индексации на 7%, %
|
14,3
|
12,5
|
10,1
|
8,3
|
7,2
|
6,3
|
5,6
|
5
|
4,6
|
4,0
|
Увеличение пенсий
при индексации на 10%, %
|
20,6
|
18
|
14,4
|
12,0
|
10,3
|
9,0
|
8,0
|
7,2
|
6,6
|
6,0
1-В каждой группе по 4 млн человек, те 10 % от общего числа пенсионеров
2-Цифры ориентировочные, но отражающие динамику роста
3- «Народная инфляция» – рост цен необходимого потребительского набора, включающего продукты питания, лекарства, все услуги, в том числе ЖКХ, транспорт.
В законе «народная» инфляция не учитывается. К 2024 году цена потребительского набора может возрасти на 100%, а пенсии только на 70% (с 7000 руб. до 12 000 руб.). Значит, бедность возрастет. В нашем механизме индексации (см. «Встречу» № 34 за 2018 г.) к 2024 году пенсия возрастет на 125%, что выше реальной инфляции (с 7000 руб. до 15790 руб.). Следовательно, бедность будет сокращаться.
Таким образом, правительственные структуры: Росстат, Минтруд, Минфин и другие обманывают и народ, и президента. Почему столько лет молчат ученые от социальной сферы? Они поощряют правительство? Боятся разрушить свою карьеру? Или просто не думают о бедных, когда у самих есть все?
В нашей поправке к закону четко и ясно сформулирован механизм индексации пенсии: «В целях сохранения (увеличения) покупательной способности пенсий ежегодная рублевая прибавка должна составлять не менее 10% от средней по стране пенсии за предыдущий год». Мы опубликовали поправку в местной газете (в других не берут), направили обращения с предложениями поправки председателю Госдумы РФ В.В. Володину, вице-премьеру правительства РФ Т.А.Голиковой.
Но поправка не рассматривалась и не принята во втором чтении законопроекта. Закон о пенсионной реформе принят без надлежащей индексации пенсий. Реальные доходы пенсионеров будут продолжать снижаться, а бедность гарантированно расти.
Л.Н. ЗАЙЦЕВ, профессор, д.т.н., пенсионер
Я.Н. ВИКУЛИН, депутат Совета депутатов Дубны