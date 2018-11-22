В своих прошлых статьях («Встреча» №26 и №34 2018 г.) мы в цифрах показали, что принятие закона о пенсионной реформе, кроме увеличения возраста выхода на пенсию, приведет также к бедности нынешних и будущих пенсионеров. Мы предлагали в законе четко прописать механизм индексации пенсий, чтобы народ не беднел. Однако беспрецедентная агитация за закон всех ветвей власти и СМИ велась нечистоплотно и лукаво. Так, депутаты Госдумы Макаров, Исаев и др., а затем присоединившаяся к ним Татьяна Голикова утверждали, что рост пенсий опережает инфляцию (рост цен). Какую инфляцию? Росстата? Мы показали в наших ранних статьях, что применение к индивидуальным доходам усредненного для социума макроэкономического показателя (инфляции Росстата) - это нонсенс! Инфляция Росстата рассчитывается по набору из более 400 наименований и сваливает в общую кучу докторскую колбасу и норковые шубы, овощи и бриллианты. Из-за этого инфляция Росстата получается 4-5%. Большинство товаров малообеспеченное население не приобретает, а минимальный потребительский набор товаров и услуг дорожал: в 2005 году - на 40%, в 2013 году - на 30%, в 2017 году - на 20% (меньше не будет никогда). Помимо явного антинаучного подхода, налицо вопиющая несправедливость. Проиндексировав, например, 7000 руб. в месяц на 4%, добавка к пенсии получается 280 руб. в месяц, что не сохраняет покупательную способность. А именно для этого и должна выполняться индексация по определению! Правительство считает, что, проиндексировав среднюю пенсию по стране (14 400 руб.) на 7% (выше официальной инфляции в 4%), автоматически увеличиваются все индивидуальные пенсии выше реальной («народной») инфляции. Но это не так! Кстати, почему именно на 7%, а не на 8% или 10%? Это необоснованно! Мы рекомендуем индексацию на 10%, которая обоснована средней величиной реальной инфляции 9,62% для десяти групп (см. таблицу). Мы еще раз приводим эту таблицу для убедительности наших оценок. Таблица «Народная инфляция» и индексация пенсий Группы1 21 32 33 44 55 66 77 88 99 110 Средняя пенсия в группе, руб.2 7000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 «Народная инфляция», %3 20 15 12 10 8,6 7,6 6,6 6,0 5,4 5,0 Увеличение пенсий при индексации на 7%, % 14,3 12,5 10,1 8,3 7,2 6,3 5,6 5 4,6 4,0 Увеличение пенсий при индексации на 10%, % 20,6 18 14,4 12,0 10,3 9,0 8,0 7,2 6,6 6,0 1-В каждой группе по 4 млн человек, те 10 % от общего числа пенсионеров 2-Цифры ориентировочные, но отражающие динамику роста 3- «Народная инфляция» – рост цен необходимого потребительского набора, включающего продукты питания, лекарства, все услуги, в том числе ЖКХ, транспорт. В законе «народная» инфляция не учитывается. К 2024 году цена потребительского набора может возрасти на 100%, а пенсии только на 70% (с 7000 руб. до 12 000 руб.). Значит, бедность возрастет. В нашем механизме индексации (см. «Встречу» № 34 за 2018 г.) к 2024 году пенсия возрастет на 125%, что выше реальной инфляции (с 7000 руб. до 15790 руб.). Следовательно, бедность будет сокращаться. Таким образом, правительственные структуры: Росстат, Минтруд, Минфин и другие обманывают и народ, и президента. Почему столько лет молчат ученые от социальной сферы? Они поощряют правительство? Боятся разрушить свою карьеру? Или просто не думают о бедных, когда у самих есть все? В нашей поправке к закону четко и ясно сформулирован механизм индексации пенсии: «В целях сохранения (увеличения) покупательной способности пенсий ежегодная рублевая прибавка должна составлять не менее 10% от средней по стране пенсии за предыдущий год». Мы опубликовали поправку в местной газете (в других не берут), направили обращения с предложениями поправки председателю Госдумы РФ В.В. Володину, вице-премьеру правительства РФ Т.А.Голиковой. Но поправка не рассматривалась и не принята во втором чтении законопроекта. Закон о пенсионной реформе принят без надлежащей индексации пенсий. Реальные доходы пенсионеров будут продолжать снижаться, а бедность гарантированно расти. Л.Н. ЗАЙЦЕВ, профессор, д.т.н., пенсионер Я.Н. ВИКУЛИН, депутат Совета депутатов Дубны