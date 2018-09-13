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Из безработных – в предприниматели Печать
13.09.2018 00:00

28 августа Дубненский ЦЗН провел очередное заседание комиссии по рассмотрению бизнес-­планов безработных граждан и их защите в городской Торгово-­промышленной палате. В работе комиссии приняли участие представители центра занятости населения, Торгово­промышленной палаты,  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по городам Дубне, Талдому и Талдомскому району, члены городского Совета депутатов.

 

Данное заседание комиссии в этом году, возможно, станет последним ­ контрольный показатель, установленный Министерством социального развития Московской области Дубненскому ЦЗН на  2018 год, выполнен.

Безработная  гражданка Анна К., являющаяся  многодетной матерью ­ мамой троих   несовершеннолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет,  официально зарегистрированная в городской службе занятости населения и признанная безработной 27 июля текущего года, 2 августа подала заявление в Многофункциональный центр   о предоставлении государственной услуги по содействию  самозанятости   в связи с желанием открыть собственное дело при  содействии  Дубненского ЦЗН.

На представленный  ею  бизнес­план по созданию салона красоты «ИМПЕРИЯ kids», в том числе по оказанию парикмахерских услуг детям от 1 года до 9 лет и подросткам до 14 лет, а также их родителям, 24 августа  независимым бизнес­экспертом было выдано экспертное заключение о реальности и экономической эффективности планируемого бизнеса и о возможности предоставления единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости  безработных граждан  с оценкой 80 баллов.

Приведенная оценка 80 баллов в экспертном заключении по бизнес­плану Анны из 120 возможных  дала возможность членам комиссии рассмотреть проект и вынести окончательный вердикт.

Представитель ТПП ­ независимый бизнес­эксперт,  специалист по бизнес­планированию   Анатолий Михайлович Дунаев поддержал идею Анны создать салон красоты для детей, так как время диктует свои правила и спрос на парикмахерские и косметические услуги для детей растет. Также одобрил ее перспективный план по созданию  четырех дополнительных рабочих мест ­  для двух парикмахеров,  администратора  и мастера по маникюру, что является немаловажным фактором для развития бизнеса, но и тяжелым бременем для самой Анны, так как она  как руководитель   будет нести ответственность за персонал, в том числе его содержание и отчетность за каждого, в том числе и в налоговые органы.

Сергей Федорович Дзюба ­ заведующий кафедрой государственного и муниципального управления  университета «Дубна», председатель постоянной депутатской комиссии по экономике и научно­производственному комплексу городского Совета депутатов посоветовал Анне К. доработать  бизнес­план в процессе предпринимательской деятельности, так как от этого будет зависеть стабильность ее бизнеса, на пути которого может возникнуть множество проблем, хотя в бизнес­плане все вроде бы красиво и гладко. Сергей Федорович сделал акцент на    спросе  на парикмахерские услуги для детей, ведь  если его не будет,  то как  покроются затраты на аренду помещения, зарплату сотрудникам и т.д. Коснулся он и сроков окупаемости, рентабельности бизнеса, а также санитарных норм и правил, пожарной безопасности.

На ряд вопросов Анна К. отвечала достойно, со знанием своего бизнес­плана и вообще своего дела,  на другие  обещала найти ответ или воспользоваться рекомендациями   членов комиссии, в том числе и Сергея Федоровича Дзюбы, а также советами приглашенной им на комиссию Ирины В. ­ парикмахера с большим опытом работы,  знающей не понаслышке о внутренних проблемах парикмахерских салонов, начиная от проверок на пробы воздуха и освещенности  и заканчивая продолжительностью рабочего дня парикмахеров, уровнем их зарплаты и т.п.

Анна  объяснила  незнание некоторых  нюансов предпринимательской деятельности тем,  что не успела за  месяц с небольшим получить полную информацию  о ведении бизнеса, однако  она успела пройти  вебинарное обучение по администрированию Beaty Salona, по системе налогообложения и открытию ИП, а также сделала сравнительный анализ экотоваров  для детских парикмахерских, которые она планирует закупить для своего салона. Анна К. заверила,  что  готова в дальнейшем  обучаться по ряду направлений предпринимательской деятельности, используя для этого возможности вебинарного  обучения, так, например, на сайте «Мама­предприниматель.ру» для мам, имеющих несовершеннолетних детей, желающих открыть собственное дело, в том числе и при содействии службы занятости.

Светлана Владимировна Байкова ­ заместитель начальника Межрайонной налоговой инспекции №12, не смогла присутствовать на заседании комиссии, но,  по сведениям заместителя директора Дубненского ЦЗН  Н.Ю. Поповой,  бизнес­план Анны К. она проверила и по электронной почте прислала следующую информацию: «Проект, я думаю, будет реализован  Анной Евгеньевной в ближайшее время, а парикмахерские услуги для детей, а  также остальные, прописанные в бизнес­плане,  будут востребованы в нашем городе. Рекомендую Анне Евгеньевне ­ претендентке на выплату единовременной финансовой помощи  на организацию самозанятости  в размере 58800,00 рублей ­ после прохождения процедуры государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  осуществлять взаимодействие с налоговым органом в электронном виде, вовремя отчитываться и платить налоги. Особых замечаний по бизнес­плану нет. Желаю Анне Евгеньевне успехов в ведении бизнеса».

В свою очередь остальные члены комиссии также задали начинающему предпринимателю ряд вопросов  после чего  единогласно рекомендовали  Анне принять решение зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя.

В завершении заседания комиссии все члены комиссии во главе с ее председателем пожелали Анне успехов в ее предпринимательской деятельности, пообещав, что посоветуют родственникам и знакомым воспользоваться услугами салона красоты «ИМПЕРИЯ kids» для своих детей и внуков, как только он откроется. Они  еще раз напомнили Анне дополнительно поработать  над бизнес­планом, что поможет ей поучаствовать в конкурсе «Наше Подмосковье» в одной из номинаций на губернаторский грант, так как проект имеет определенную социальную значимость.

Планов у Анны К. много,  и  настроена она по­боевому ­ воплощать их в жизнь в центре Дубны, а именно – на третьем этаже  торгового комплекса  «Атак». Хочется пожелать Анне легкого вхождения в мир бизнеса, успехов в предпринимательской деятельности, побыстрее преодолевать трудности, которые,  несомненно,  будут встречаться на этом пути, побольше маленьких жизнерадостных клиентов, а также их родителей  и удовольствия от работы. Надеемся, в первый год ведения бизнеса все у Анны получится, и она будет идти по дороге бизнеса долгие­долгие годы.

Н.Ю.ПОПОВА, зам.директора Дубненского  ЦЗН
  		 
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