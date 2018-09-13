28 августа Дубненский ЦЗН провел очередное заседание комиссии по рассмотрению бизнес-­планов безработных граждан и их защите в городской Торгово-­промышленной палате. В работе комиссии приняли участие представители центра занятости населения, Торгово­промышленной палаты, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по городам Дубне, Талдому и Талдомскому району, члены городского Совета депутатов. Данное заседание комиссии в этом году, возможно, станет последним ­ контрольный показатель, установленный Министерством социального развития Московской области Дубненскому ЦЗН на 2018 год, выполнен. Безработная гражданка Анна К., являющаяся многодетной матерью ­ мамой троих несовершеннолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, официально зарегистрированная в городской службе занятости населения и признанная безработной 27 июля текущего года, 2 августа подала заявление в Многофункциональный центр о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости в связи с желанием открыть собственное дело при содействии Дубненского ЦЗН. На представленный ею бизнес­план по созданию салона красоты «ИМПЕРИЯ kids», в том числе по оказанию парикмахерских услуг детям от 1 года до 9 лет и подросткам до 14 лет, а также их родителям, 24 августа независимым бизнес­экспертом было выдано экспертное заключение о реальности и экономической эффективности планируемого бизнеса и о возможности предоставления единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости безработных граждан с оценкой 80 баллов. Приведенная оценка 80 баллов в экспертном заключении по бизнес­плану Анны из 120 возможных дала возможность членам комиссии рассмотреть проект и вынести окончательный вердикт. Представитель ТПП ­ независимый бизнес­эксперт, специалист по бизнес­планированию Анатолий Михайлович Дунаев поддержал идею Анны создать салон красоты для детей, так как время диктует свои правила и спрос на парикмахерские и косметические услуги для детей растет. Также одобрил ее перспективный план по созданию четырех дополнительных рабочих мест ­ для двух парикмахеров, администратора и мастера по маникюру, что является немаловажным фактором для развития бизнеса, но и тяжелым бременем для самой Анны, так как она как руководитель будет нести ответственность за персонал, в том числе его содержание и отчетность за каждого, в том числе и в налоговые органы. Сергей Федорович Дзюба ­ заведующий кафедрой государственного и муниципального управления университета «Дубна», председатель постоянной депутатской комиссии по экономике и научно­производственному комплексу городского Совета депутатов посоветовал Анне К. доработать бизнес­план в процессе предпринимательской деятельности, так как от этого будет зависеть стабильность ее бизнеса, на пути которого может возникнуть множество проблем, хотя в бизнес­плане все вроде бы красиво и гладко. Сергей Федорович сделал акцент на спросе на парикмахерские услуги для детей, ведь если его не будет, то как покроются затраты на аренду помещения, зарплату сотрудникам и т.д. Коснулся он и сроков окупаемости, рентабельности бизнеса, а также санитарных норм и правил, пожарной безопасности. На ряд вопросов Анна К. отвечала достойно, со знанием своего бизнес­плана и вообще своего дела, на другие обещала найти ответ или воспользоваться рекомендациями членов комиссии, в том числе и Сергея Федоровича Дзюбы, а также советами приглашенной им на комиссию Ирины В. ­ парикмахера с большим опытом работы, знающей не понаслышке о внутренних проблемах парикмахерских салонов, начиная от проверок на пробы воздуха и освещенности и заканчивая продолжительностью рабочего дня парикмахеров, уровнем их зарплаты и т.п. Анна объяснила незнание некоторых нюансов предпринимательской деятельности тем, что не успела за месяц с небольшим получить полную информацию о ведении бизнеса, однако она успела пройти вебинарное обучение по администрированию Beaty Salona, по системе налогообложения и открытию ИП, а также сделала сравнительный анализ экотоваров для детских парикмахерских, которые она планирует закупить для своего салона. Анна К. заверила, что готова в дальнейшем обучаться по ряду направлений предпринимательской деятельности, используя для этого возможности вебинарного обучения, так, например, на сайте «Мама­предприниматель.ру» для мам, имеющих несовершеннолетних детей, желающих открыть собственное дело, в том числе и при содействии службы занятости. Светлана Владимировна Байкова ­ заместитель начальника Межрайонной налоговой инспекции №12, не смогла присутствовать на заседании комиссии, но, по сведениям заместителя директора Дубненского ЦЗН Н.Ю. Поповой, бизнес­план Анны К. она проверила и по электронной почте прислала следующую информацию: «Проект, я думаю, будет реализован Анной Евгеньевной в ближайшее время, а парикмахерские услуги для детей, а также остальные, прописанные в бизнес­плане, будут востребованы в нашем городе. Рекомендую Анне Евгеньевне ­ претендентке на выплату единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости в размере 58800,00 рублей ­ после прохождения процедуры государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять взаимодействие с налоговым органом в электронном виде, вовремя отчитываться и платить налоги. Особых замечаний по бизнес­плану нет. Желаю Анне Евгеньевне успехов в ведении бизнеса». В свою очередь остальные члены комиссии также задали начинающему предпринимателю ряд вопросов после чего единогласно рекомендовали Анне принять решение зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя. В завершении заседания комиссии все члены комиссии во главе с ее председателем пожелали Анне успехов в ее предпринимательской деятельности, пообещав, что посоветуют родственникам и знакомым воспользоваться услугами салона красоты «ИМПЕРИЯ kids» для своих детей и внуков, как только он откроется. Они еще раз напомнили Анне дополнительно поработать над бизнес­планом, что поможет ей поучаствовать в конкурсе «Наше Подмосковье» в одной из номинаций на губернаторский грант, так как проект имеет определенную социальную значимость. Планов у Анны К. много, и настроена она по­боевому ­ воплощать их в жизнь в центре Дубны, а именно – на третьем этаже торгового комплекса «Атак». Хочется пожелать Анне легкого вхождения в мир бизнеса, успехов в предпринимательской деятельности, побыстрее преодолевать трудности, которые, несомненно, будут встречаться на этом пути, побольше маленьких жизнерадостных клиентов, а также их родителей и удовольствия от работы. Надеемся, в первый год ведения бизнеса все у Анны получится, и она будет идти по дороге бизнеса долгие­долгие годы. Н.Ю.ПОПОВА, зам.директора Дубненского ЦЗН