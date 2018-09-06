Проект компании «ИНТЕХ-­Сервис» будет представлен на VIII Международном газовом форуме, который состоится 2 ­ 5 октября в Санкт-­Петербурге. И это может открыть перед резидентом ОЭЗ «Дубна» новые возможности. На экспозициях ведущей площадки страны для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли традиционно демонстрируют самые актуальные технологические разработки и проекты, которые влияют на формирование глобального рынка в данной сфере развития мировой энергетики. Поэтому организаторы международного газового форума заранее знакомятся с участниками, оценивая значимость представляемых ими технологий. С этой целью ОЭЗ «Дубна» посетили генеральный директор ООО «Экспофорум-­Интернэшнл» Сергей Воронков и генеральный директор Российско-­Китайкого бизнес-­парка Чэнь Чжиган, где им представили проект компании «ИНТЕХ­-Сервис». Как рассказал генеральный директор компании «ИНТЕХ­Внедрение» Виктор Беляков, аппаратура электрического дивергентного каротажа необходима для выявления значительных запасов нефти и газа в скважинах эксплуатационного фонда. Он презентовал отечественное оборудование, которое по техническим характеристикам считается одним из лучших в мире и уже отлично зарекомендовало себя не только в России, но в Казахстане, Государстве Кувейт, а в ближайшее время выходит на рынки Египта и Саудовской Аравии. В том, что и на новых рынках продукция компании будет востребована, составит конкуренцию импортным аналогам, не сомневается генеральный директор ООО «ИНТЕХ­Сервис» Вячеслав Мухин, который подробно обосновал решение организовать производство именно в ОЭЗ «Дубна». Он пояснил, что это возможно в первую очередь благодаря беспрецедентным налоговым и таможенным льготам, низкой стоимости аренды земельных участков и другим преференциям, которые предоставляют резидентам ОЭЗ федеральный центр и Московская область. От начала строительства до выпуска готовой высокотехнологичной продукции должно пройти минимальное время. Председатель Совета директоров «ИНТЕХ­Сервис» Валентин Цой сообщил о намерении досрочно ­ в июне 2019 года ­ ввести первый пусковой комплекс и начать производство двух видов продукции ­ аппаратуры электрического каротажа обнаружения залежей и пропластков нефти и газа, а также тракторов для доставки геофизического оборудования по наклонно­горизонтальным участкам скважин. По мнению Валентина Цоя, при успешной реализации проекта компания сможет за пять лет обеспечить объем выручки до 10,8 млрд рублей. В перспективе на базе разработок ВПК компания «ИНТЕХ­Сервис» намерена создавать различные модификации мобильных установок для бурения горизонтальных и наклонно­направленных стволов. Партнерами резидента в реализации этих планов пожелали стать один из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия ­ предприятие «ГосМКБ «Радуга» в Дубне и производители нефтегазового оборудования из Китая. ­ Проект действительно впечатляет, и уже на следующей неделе представители крупных китайских компаний приедут в Москву для обсуждения своего участия в нем, ­ подтверждает Чэнь Чжиган. ­ На мой взгляд, это перспективное предприятие, а также в целом территорию дубненской особой экономической зоны, другие разработки ее резидентов надо шире представлять на различных площадках, в том числе Международного газового и Санкт­Петербургского экономического форумов. Такая возможность у «ИНТЕХ-­Сервис» появится в самое ближайшее время, и, как заверил генеральный директор ООО «Экспофорум­-Интернэшнл», тому есть множество причин. ­ Это, по сути, прорывная технология, ­ резюмировал Сергей Воронков. ­ Вопрос о необходимости дополнительного извлечения пропущенных залежей нефти и газа из действующих скважин является ключевым в связи с завершением периода открытия и ввода в разработку новых нефтегазовых месторождений и резким увеличением затрат на их обустройство и добычу. Повысить КПД трудно добываемых пластов важно для сложного климата России. Кроме того, у высокотехнологичного оборудования для разведки и добычи хороший экспортный потенциал. К тому же есть возможность для конверсии, перехода от военной продукции к гражданской. Мы были сегодня на предприятии ГосМКБ «Радуга», которое готово участвовать в таком конверсионном проекте. Еще один важный момент ­ есть потенциальные партнеры в лице крупных промышленников из Китая. То есть со всех точек зрения проект своевременный и очень интересный. Светлана Жукова