В «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся форум «Территория бизнеса-­2018». В диалоге власти региона с предпринимателями участвовали и представители ОЭЗ, расположенных в Подмосковье.

Мероприятие посетили более 6 тысяч участников, в том числе руководители подмосковных технопарков, ОЭЗ и их компаний­резидентов, а его спикерами стали владельцы бизнеса, известные предприниматели, эксперты, представители государственного сектора. В форуме принял участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Мероприятие направлено на поддержку предпринимательских инициатив и содействие развитию бизнеса в регионе, поэтому в центре обсуждений были такие темы, как создание особых экономических зон, привлечение в регион инвестиций и перспективных стартапов, развитие цифровых технологий в бизнесе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что годовые темпы роста экономики в Подмосковье необходимо поддерживать на уровне 4%: «Мы стараемся быть рядом с теми, кто генерит новые идеи, кто занимается бизнесом. Мы в этом году растем на 3,9%, в прошлом году экономический рост был 3,6%. Задача ­ держать темп и ни в коем случае не упасть ниже 4%».

Сегодня Подмосковье является одним из лидеров по развитию предпринимательства в России. Здесь находятся 58 индустриальных парков и 12 технопарков, три особых экономических зоны, для резидентов которых предусмотрена масса льгот. Это территории с полностью подготовленной инфраструктурой, а общее число резидентов уже превышает тысячу компаний. Глава подмосковной администрации особо отметил ОЭЗ в Дубне: «У нас есть Дубна. Туда идут инновационные предприятия, самые умные люди. Такие индустриальные парки нужно создавать. Часто они работают с иностранным капиталом».

Деловая площадка крупнейшего предпринимательского форума изначально создавалась с целью стимулировать развитие бизнес­среды в Подмосковье. В ходе мероприятия его участники получили инструменты успешного старта и ведения своего дела от практикующих специалистов.

­ Это был полноценный диалог власти с бизнесом, в котором поднимались актуальные для всех нас темы, ­ отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Инвестиционный климат улучшается там, где власти тесно взаимодействуют с бизнесом, а подмосковное правительство регулярно в различных форматах проводит встречи с бизнес­сообществом. На этом форуме предприниматели могли напрямую задать вопросы губернатору, заявить о волнующих их проблемах, понять, на какие именно меры поддержки они могут рассчитывать, в каких перспективных программах участвовать. Для эффективного развития предприятий, в том числе резидентов нашей ОЭЗ, показатели деятельности которых непосредственно влияют на экономический рост всего региона, это важно и дает уверенность в завтрашнем дне.