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Оплата за капремонт Печать
23.08.2018 00:00

Десятого  августа  глава Дубны  М.Н. Данилов провел рабочую встречу с представителями компании «МосОблЕИРЦ» ­ Г.Ш. Латыповым, Д.В. Пащенко, Т.А. Бельской. На встрече присутствовали журналисты средств массовой информации  и руководители товариществ собственников жилья.

 

Сотрудники компании  подробно рассказали  о системе  оплаты  услуги за капитальный ремонт квартир. Этот взнос ежемесячно идет в Фонд капитального ремонта. Теперь платежки, которые жители получают для оплаты других коммунальных услуг,  не содержат графу с  суммой  оплату за капитальный ремонт.  Горожане  получают  и  оплачивают раз в три месяца отдельную платежку от
МосОблЕИРЦ, в которой указана для оплаты сумма за эти три месяца.

Для удобства горожан  в Дубне открыт офис компании МосОблЕИРЦ, который находится по адресу:   ул. Понтекорво,  д.8.  Время  работы: пн ­ пт  с  8:00 до 18:00 без перерыва, сб – вс  ­  выходной.  В ближайшее время  откроется  второй офис – в левобережной части города. Также компания МосОблЕИРЦ планирует с периодичностью  раза в неделю проводить информационные встречи с дубненцами,  на которых будут разъяснять новый порядок оплаты за капитальный ремонт.  Расчет по взносу за капитальный ремонт рассчитывается из коэффициента 9 рублей  7 копеек за один кв. метр жилой площади. В платежке эта сумма умножается на 3 (за три месяца).

В перспективе руководство МосОблЕИРЦ планирует включить в свои платежные формы услуги за электроэнергию и вывоз мусора. Таким образом,  граждане будут получать эти платежки ежемесячно.

Информацию о местонахождении офисов также можно уточнить на сайте мособлеирц.рф  либо по телефону контактного центра 8­800­555­07­69.

Собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно на счет Фонда капитального ремонта. Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернет­портале  Фонда www.fkr­mosreg.ru в разделе «Контакты», дополнительно в разделе «Документы» размещена квитанция.

Кроме того, производить оплату взноса на капитальный ремонт можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиентском офисе Управления «Дубна» через терминалы безкомиссионной оплаты, через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.), в отделениях «Почты России», в банках и платёжных терминалах.
  		 
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