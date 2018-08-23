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Десятого августа глава Дубны М.Н. Данилов провел рабочую встречу с представителями компании «МосОблЕИРЦ» Г.Ш. Латыповым, Д.В. Пащенко, Т.А. Бельской. На встрече присутствовали журналисты средств массовой информации и руководители товариществ собственников жилья.
Сотрудники компании подробно рассказали о системе оплаты услуги за капитальный ремонт квартир. Этот взнос ежемесячно идет в Фонд капитального ремонта. Теперь платежки, которые жители получают для оплаты других коммунальных услуг, не содержат графу с суммой оплату за капитальный ремонт. Горожане получают и оплачивают раз в три месяца отдельную платежку от
МосОблЕИРЦ, в которой указана для оплаты сумма за эти три месяца.
Для удобства горожан в Дубне открыт офис компании МосОблЕИРЦ, который находится по адресу: ул. Понтекорво, д.8. Время работы: пн пт с 8:00 до 18:00 без перерыва, сб – вс выходной. В ближайшее время откроется второй офис – в левобережной части города. Также компания МосОблЕИРЦ планирует с периодичностью раза в неделю проводить информационные встречи с дубненцами, на которых будут разъяснять новый порядок оплаты за капитальный ремонт. Расчет по взносу за капитальный ремонт рассчитывается из коэффициента 9 рублей 7 копеек за один кв. метр жилой площади. В платежке эта сумма умножается на 3 (за три месяца).
В перспективе руководство МосОблЕИРЦ планирует включить в свои платежные формы услуги за электроэнергию и вывоз мусора. Таким образом, граждане будут получать эти платежки ежемесячно.
Информацию о местонахождении офисов также можно уточнить на сайте мособлеирц.рф либо по телефону контактного центра 88005550769.
Собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно на счет Фонда капитального ремонта. Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернетпортале Фонда www.fkrmosreg.ru в разделе «Контакты», дополнительно в разделе «Документы» размещена квитанция.
Кроме того, производить оплату взноса на капитальный ремонт можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиентском офисе Управления «Дубна» через терминалы безкомиссионной оплаты, через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.), в отделениях «Почты России», в банках и платёжных терминалах.