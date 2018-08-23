Десятого августа глава Дубны М.Н. Данилов провел рабочую встречу с представителями компании «МосОблЕИРЦ» ­ Г.Ш. Латыповым, Д.В. Пащенко, Т.А. Бельской. На встрече присутствовали журналисты средств массовой информации и руководители товариществ собственников жилья.

Сотрудники компании подробно рассказали о системе оплаты услуги за капитальный ремонт квартир. Этот взнос ежемесячно идет в Фонд капитального ремонта. Теперь платежки, которые жители получают для оплаты других коммунальных услуг, не содержат графу с суммой оплату за капитальный ремонт. Горожане получают и оплачивают раз в три месяца отдельную платежку от

МосОблЕИРЦ, в которой указана для оплаты сумма за эти три месяца.

Для удобства горожан в Дубне открыт офис компании МосОблЕИРЦ, который находится по адресу: ул. Понтекорво, д.8. Время работы: пн ­ пт с 8:00 до 18:00 без перерыва, сб – вс ­ выходной. В ближайшее время откроется второй офис – в левобережной части города. Также компания МосОблЕИРЦ планирует с периодичностью раза в неделю проводить информационные встречи с дубненцами, на которых будут разъяснять новый порядок оплаты за капитальный ремонт. Расчет по взносу за капитальный ремонт рассчитывается из коэффициента 9 рублей 7 копеек за один кв. метр жилой площади. В платежке эта сумма умножается на 3 (за три месяца).

В перспективе руководство МосОблЕИРЦ планирует включить в свои платежные формы услуги за электроэнергию и вывоз мусора. Таким образом, граждане будут получать эти платежки ежемесячно.

Информацию о местонахождении офисов также можно уточнить на сайте мособлеирц.рф либо по телефону контактного центра 8­800­555­07­69.

Собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно на счет Фонда капитального ремонта. Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернет­портале Фонда www.fkr­mosreg.ru в разделе «Контакты», дополнительно в разделе «Документы» размещена квитанция.

Кроме того, производить оплату взноса на капитальный ремонт можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиентском офисе Управления «Дубна» через терминалы безкомиссионной оплаты, через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.), в отделениях «Почты России», в банках и платёжных терминалах.