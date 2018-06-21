7 июня состоялась отчетно-­выборная конференция Союза «Торгово-­промышленная палата города Дубны», на которой был заслушан доклад о деятельности палаты за 2015 -­ 2017 гг., отчет Ревизионной комиссии ТПП г. Дубны, а также утверждены приоритетные направления деятельности палаты на 2018 ­- 2020 гг. и избраны органы управления палаты и контрольно-ревизионный орган.

В работе конференции принял участие вице-­президент Торгово-­промышленной палаты Московской области, президент Дмитровской муниципальной ТПП Валерий Логачев.

Накануне работы конференции президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров вручил членские билеты вновь принятым членам палаты. Грамотой ТПП г. Дубны награждена Надежда Попова, заместитель директора ГКУ Московской области «Дубненский центр занятости населения», за многолетнее плодотворное сотрудничество с палатой: Торгово­промышленная палата Дубны активно сотрудничает с Дубненским центром занятости населения по реализации государственной программы самозанятости населения.

Заслушав доклад президента ТПП г. Дубны Владимира Боброва и отчет председателя Ревизионной комиссии палаты Алексея Чередилова, делегаты конференции в своих выступлениях положительно охарактеризовали деятельность ТПП в отчетном периоде. По итогам обсуждения единогласно было принято решение признать деятельность ТПП г.Дубны за период 2015­2017 гг. удовлетворительной.

Конференция утвердила приоритетные направления (программу) деятельности Союза «Торгово­промышленная палата города Дубны» на 2018 ­ 2020 годы и Положение о Ревизионной комиссии ТПП.

Делегаты единогласно избрали президентом ТПП г. Дубны Владимира Боброва и коллегиальный орган управления палаты ­ Совет ТПП г. Дубны, в состав которого помимо избранного президента палаты вошли руководители организаций и предприниматели ­ члены ТПП. Совет избран в количестве 17 человек. Конференция также избрала Ревизионную комиссию ТПП г.Дубны в количестве трех человек.

По окончании конференции состоялись первые заседания Совета ТПП г. Дубны и ревизионной комиссии в новом составе. Председателем Совета ТПП г. Дубны избран Виктор Викторов, а председателем Ревизионной комиссии ­ Алексей Чередилов.