В дубненской администрации состоялось заседание Инвестиционного совета, на котором были представлены два проекта резидентов ОЭЗ «Дубна».

Заседание Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Дубне провел заместитель главы администрации города Никита Смирнов. В заседании приняли участие директора крупных предприятий и компаний наукограда, от ОЭЗ «Дубна» ­ начальник отдела по взаимодействию с резидентами Сергей Писарев.

На заседании два резидента презентовали проекты, которые они реализуют на территории Особой экономической зоны «Дубна». Технический директор ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» Денис Петров рассказал о строительстве завода, на котором будут собирать линейные ускорители для терапии онкологических заболеваний. Речь идет о локализации технологии американской компании Varian Medical Systems, которая имеет европейскую сертификацию на свою систему протонной терапии. По планам организаторов производства, на первом этапе комплектующие будут закупаться в США, а уже через два года наименее технологичные комплектующие ­ у российских поставщиков. Предполагается, что предприятие общей площадью 2 300 кв. метров возведут до конца 2018 года. Объем инвестиций в проект – порядка 900 млн рублей, планируемая выручка – 3,7 млрд рублей.

О проекте компании «НПФ Промрессурс», которая защитила свой бизнес­план на апрельском экспертном совете, говорил ее технический директор Александр Виноградов. Первую очередь строительства комплекса ­ 1500 кв. метров ­ резидент намерен сдать через полтора года. Общая площадь комплекса составит 4 000 кв. метров. На предприятии будут вести разработку и осуществлять внедрение технологии рентген­термостабилизации для обработки металлорежущего инструмента и технологической оснастки с целью повышения их износостойкости. В результате на заводе будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий на готовые изделия, а также услуги рентген­термостабилизации на готовые изделия. Общий объем инвестиций в проект составит 432,5 млн рублей.