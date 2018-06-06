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В дубненской администрации состоялось заседание Инвестиционного совета, на котором были представлены два проекта резидентов ОЭЗ «Дубна».
Заседание Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Дубне провел заместитель главы администрации города Никита Смирнов. В заседании приняли участие директора крупных предприятий и компаний наукограда, от ОЭЗ «Дубна» начальник отдела по взаимодействию с резидентами Сергей Писарев.
На заседании два резидента презентовали проекты, которые они реализуют на территории Особой экономической зоны «Дубна». Технический директор ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» Денис Петров рассказал о строительстве завода, на котором будут собирать линейные ускорители для терапии онкологических заболеваний. Речь идет о локализации технологии американской компании Varian Medical Systems, которая имеет европейскую сертификацию на свою систему протонной терапии. По планам организаторов производства, на первом этапе комплектующие будут закупаться в США, а уже через два года наименее технологичные комплектующие у российских поставщиков. Предполагается, что предприятие общей площадью 2 300 кв. метров возведут до конца 2018 года. Объем инвестиций в проект – порядка 900 млн рублей, планируемая выручка – 3,7 млрд рублей.
О проекте компании «НПФ Промрессурс», которая защитила свой бизнесплан на апрельском экспертном совете, говорил ее технический директор Александр Виноградов. Первую очередь строительства комплекса 1500 кв. метров резидент намерен сдать через полтора года. Общая площадь комплекса составит 4 000 кв. метров. На предприятии будут вести разработку и осуществлять внедрение технологии рентгентермостабилизации для обработки металлорежущего инструмента и технологической оснастки с целью повышения их износостойкости. В результате на заводе будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий на готовые изделия, а также услуги рентгентермостабилизации на готовые изделия. Общий объем инвестиций в проект составит 432,5 млн рублей.