Выход российских компаний на европейские рынки во многом затрудняет незнание требований законодательства ЕС и отдельных стран Евросоюза к поставкам продукции из других стран. С целью разъяснения таких требований Торгово­промышленная палата г. Дубны организовала семинар на тему «Возможности сертификации отдельных видов продукции на соответствие директивам Европейского союза для выхода на европейские рынки». Семинар провел руководитель Словацкого испытательного центра SKTC 101» Марек Гудак.

Семинар вызвал большой интерес у компаний Дубны, в том числе резидентов особой экономической зоны. Семинар также транслировался по системе видеоконференцсвязи на подмосковные ТПП.

Докладчику было задано большое количество вопросов, на которые он дал обстоятельные ответы. Несколько компаний заинтересовались возможностью сотрудничества со словацким испытательным центром и готовы в ближайшее время начать переговоры о заключении договоров.

Словацкий испытательный центр SKTC 101 является аккредитованной организацией по сертификации продукции на рынки ЕС, а также официальным нотификационным органом. Центр является структурным подразделением АО «Электротехнический научно­исследовательский и проектный институт» (EVPU), расположенным в словацком городе Нова Дубница ­ побратиме города Дубны.

­ Наши побратимские связи с городом Нова Дубница активно развиваются с 2012 года, ­ отметил на семинаре президент Торгово­промышленной палаты г. Дубны Владимир Бобров. ­ Причем их развитие идет по различным направлениям: образование, культура, наука и бизнес. Устойчивые научные и деловые контакты Объединенного института ядерных исследований в Дубне с институтом EVPU в Словакии продолжаются уже длительное время. Я благодарен руководителю Словацкого испытательного центра SKTC 101 господину Мареку Гудаку за то, что он откликнулся на наше предложение провести такой семинар в Дубне. Уверен, что это будет способствовать дальнейшему расширению деловых контактов между нашими городами.