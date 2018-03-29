С проблемой старения кадров сталкиваются в последние годы многие производственные компании. Не обошла она стороной и приборный завод «ТЕНЗОР». Сейчас здесь трудятся более 560 человек, но молодых работников до 35 лет чуть больше 80, а работающих пенсионеров – почти 230. Чтобы переломить ситуацию, в августе прошлого года дирекция предприятия утвердила Программу по работе с молодыми кадрами на 2017­2022 гг., предусматривающую как сотрудничество с вузами для привлечения на работу выпускников, так и факторы материальной и нематериальной мотивации. Стимулирующие мероприятия предусмотрены и в новом коллективном договоре на 2018­2020 гг., где обозначены принципы социального партнерства руководства завода и трудового коллектива. Так, предприятие ежемесячно выплачивает пособие сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, в размере 0,5 минимального размера оплаты труда (4750 руб.), а со II квартала пособие увеличат до 1 МРОТ (в апреле – 9500 руб., с мая – 11163 руб.). Для работающих родителей сейчас вводится 50-­процентная компенсация оплаты детских садов и ясель; в бюджете АО «ТЕНЗОР» на эти цели заложено более 1 млн руб. (в списках около 60 дошколят). Путевки в детские оздоровительные лагеря сотрудники приобретают за 10% от стоимости, 90% оплачивает завод. Многодетным семьям, семьям с детьми­-инвалидами, одиноким родителям путевки выделяются бесплатно. – Хорошей мотивацией для молодежи стала возможность получить беспроцентную ссуду на приобретение жилья – до 2,5 млн рублей, – рассказывает заместитель начальника службы управления персоналом АО «ТЕНЗОР» Наталья Алексеева. – В прошлом году их выдали трем специалистам, в I квартале 2018 года принято решение еще по двум заявителям. Условием получения ссуды является стаж работы на предприятии – не менее двух лет и положительные характеристики от непосредственных руководителей – начальника отдела и директора по направлению деятельности. На сегодняшний день «ТЕНЗОР» испытывает потребность в инженерных кадрах: конструкторах, технологах, проектировщиках, программистах. В ноябре подписано соглашение с Университетом «Дубна» о целевой подготовке студентов инженерных направлений. Лучшие студенты вузов приглашаются на оплачиваемую стажировку (зарплата на время стажировки – 30 тысяч руб.). Есть немало вакансий и по рабочим специальностям, информация о них передается в центр занятости и поступает в общероссийскую базу вакансий «Работа в России» для организации стажировок студентов и выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования. В прошлом году состоялась аттестация всего персонала АО «ТЕНЗОР» на соответствие занимаемым должностям (она проводится раз в пять лет). По ее результатам создан кадровый резерв перспективных работников, для каждого разработана программа развития с повышением квалификации и карьерным продвижением. – На нашем заводе регулярно проводятся встречи коллектива с дирекцией для подведения итогов, обсуждения планов и текущих вопросов. Хотим возродить на предприятии одну из традиций – конкурс на звание «Лучший работник» с перспективой участия в региональных и российских отраслевых соревнованиях. Для улучшения морального климата организуем физкультурно­-оздоровительные и культурно­-массовые мероприятия. Многие сотрудники с удовольствием играют в футбол и волейбол – для них арендуем спортзал в СК «Радуга», для любителей плавания предоставляются абонементы в бассейн. Совместный досуг важен для сплочения коллектива, установления дружеских контактов и формирования благоприятной, комфортной атмосферы на предприятии, – отмечает Наталья Алексеева. Напомним, что в августе 2018 года приборный завод отметит свой полувековой юбилей. Последовательно реализуя кадровую стратегию по привлечению и закреплению на производстве специалистов ключевых компетенций, АО «ТЕНЗОР» закладывает надежный фундамент для дальнейшего развития производства. Ирина АЛЕКСЕЕВА Татьяна Кузнецова, начальник бюро отдела информационных технологий – Я пришла на «ТЕНЗОР» с дипломом Университета «Дубна» в 2001 году. Это предприятие – одно из градообразующих, со своей историей, своими достижениями и традициями. Работа в таком коллективе позволяет решать более масштабные задачи, что всегда интересно. В наш отдел мы часто привлекаем молодежь – старшекурсников университета, которые совмещают учебу с работой. Даем им в наставники более зрелого сотрудника, который передает свои знания и навыки; предлагаем практические задания, чтобы осваивали азы профессии и учились мыслить предметно, а не абстрактно. Заводу нужны молодые специалисты: чтобы развиваться дальше, требуется постоянный приток новых сил, свежих идей. А выпускники вузов еще во время практики и стажировки могут изучить все особенности крупного современного производства, получить представление о корпоративных ценностях и оценить перспективы для профессионального и карьерного роста. Дмитрий Ливинский, заместитель главного конструктора – В нашем конструкторском отделе молодых специалистов маловато: всего около 20% от основного состава. Но в последнее время кадровая политика в этом направлении ведется очень активно. Недавно на «ТЕНЗОР» приезжали представители кафедры персональной электроники Университета «Дубна», для них была организована экскурсия по цехам и отделам с рассказом о том, чем занимается приборный завод и какие специалисты здесь нужны. Будущие стажеры смогут увидеть полный производственный процесс: от разработки технического задания до пуско­наладки изделия; поучаствовать во всех циклах и выбрать, чем им хочется заниматься. В АО «ТЕНЗОР» я три с половиной года, до этого трудился в небольших фирмах разработчиком, проектировщиком, начинал еще студентом, с 2005 года. Но работа на крупном предприятии дает больше возможностей проявить себя, вырасти в профессиональном плане. По своему опыту могу сказать, что здесь неплохая зарплата и хорошие перспективы как для молодых специалистов, так и для инженеров со стажем. Константин Рухадзе, коммерческий директор – Я считаю большим преимуществом, что на заводе «ТЕНЗОР» прислушиваются к инициативе, в том числе молодежной; каждый имеет слово, может что­то предложить и точно знает, что его услышат. У меня в коммерческом отделе, наверное, самый молодой коллектив на всем предприятии: людей предпенсионного возраста всего двое. Но не раз приходилось сталкиваться с тем, что приходят ребята после института, мы их обучаем, подтягиваем в профессиональном плане, а они через год увольняются, потому что на готовых специалистов всегда есть спрос. Политика удержания кадров так же важна, как привлечение молодежи. И новые социальные программы дают хороший стимул для всех сотрудников завода.