Генеральному директору АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антону Афанасьеву вручена награда за привлечение наибольшего количества резидентов на подмосковную территорию. В АО «ОЭЗ» прошло совещание, на котором обсуждались итоги прошедшего года, а также концепция проекта федерального закона «О территориях с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации». В совещании приняли участие генеральные директора управляющих компаний особых экономических зон. В заключение мероприятия директор Департамента по работе с резидентами АО «ОЭЗ» Диана Исмакова вручила руководителям наградные доски по лучшим показателям в 2017 году за подписью генерального директора АО «ОЭЗ» Виталия Милявского. Акционерное общество «ОЭЗ ТВТ «Дубна» в лице его генерального директора Антона Афанасьева было отмечено за привлечение наибольшего количества резидентов. В настоящее время технико­внедренческую и промышленно­производственную деятельность в Особой экономической зоне «Дубна» осуществляют 135 высокотехнологичных компаний. Напомним, что 44 из них пополнили ряды резидентов за два предыдущих года. Такой приток инвесторов не случаен. Здесь создана максимально комфортная среда для реализации их проектов. Официальная оценка этому была дана российскими и зарубежными экспертами в 2017 году ­ подмосковная территория стала лидером первого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. ­ Мы во всем ставим для себя высокую планку, в том числе в привлечении как можно большего числа новых наукоемких компаний, ­ отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Но бизнес никогда не придет туда, где нет возможностей для его развития. У нас это готовая производственная и социальная инфраструктура, государственные преференции, льготы, отсутствие административных барьеров, профессиональные кадры, сопровождение проектов от начала и в течение всех этапов их реализации. В соответствии с соглашением о передаче полномочий по управлению ОЭЗ «Дубна» правительству Московской области в 2018 году на подмосковную территорию необходимо привлечь 12 резидентов, по перспективному плану развития с учетом присоединяемой площади Новой промышленной зоны ­ 17. Но в ОЭЗ «Дубна» вновь намерены эти показатели перевыполнить и привлечь порядка 25­ти инвесторов. Для рассмотрения на ближайшем экспертном совете свои документы планируют представить 5 компаний, и по упрощенной схеме (без его прохождения) будет рассмотрен бизнес-­план еще одной компании. Таким образом, уже в первом квартале 2018 года семью резидентов ОЭЗ «Дубна» могут пополнить еще шесть компаний с заявленными инвестициями почти в 3 млрд рублей. Самым крупным может стать завод гибких труб «Уралтрубмаш». Компания намерена построить собственное производство на правобережной площадке и вложить в реализацию проекта порядка 2,4 млрд рублей.