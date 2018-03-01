Состоялась встреча работников АО «Тензор» с главой города Дубны М.Н. Даниловым и председателем Совета депутатов С.А. Куликовым.

Глава города подробно рассказал о ближайших планах в сфере ЖКХ: в 2018 году намечен ремонт восьми образовательных учреждений, в том числе средней школы №7, над которой шефствует «Тензор», а также восстановление Водного стадиона и пополнение материальной базы других спортивных объектов. С наступлением тепла продолжится асфальтирование дорог и благоустройство дворов; по целевым программам ремонтируются подъезды в многоквартирных домах и улучшается уличное освещение. Решаются проблемы с недостроем; через год должен принять первых пациентов новый лечебный корпус Дубненской городской больницы.

Работники завода интересовались положением дел с газификацией улицы Юркино, выделением земель для многодетных семей, освещением Нового шоссе, сносом дома №19 на ул. Правды, состоянием дел в МСЧ №9. Делились своими наблюдениями о не всегда качественной работе снегоуборочной техники на улицах Дубны. Прозвучала просьба обеспечить безопасный выезд с территории «Тензора»: участок улицы Приборостроителей рядом с заводской парковкой в настоящее время перегружен, а с введением мостового перехода на этой дороге будет еще более интенсивное движение. М.Н.Данилов особо подчеркнул, что в процессе преобразований очень важны активность жителей и доверие руководителям.

Генеральный директор АО «Тензор» В.А. Голубев отметил, что ответственность и инициатива – одни из главных составляющих успешной деятельности предприятия. Международные контракты и поиск новых направлений деятельности, совершенствование технической базы, инвестиции в строительство производственного комплекса в Особой экономической зоне «Дубна» закладывают основы для дальнейшего развития приборного завода, создают условия для роста заработной платы и материального благополучия сотрудников. А налоговые отчисления и непосредственное участие предприятия в жизни наукограда способствуют реализации значимых городских проектов.

В завершение встречи В.А. Голубев принял предложение главы города присоединиться к проекту «Умный город» по внедрению современных информационных технологий в многопрофильную систему управления городскими процессами для мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий.