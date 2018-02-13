Заседание Совета директоров АО «Тензор» во главе с его председателем А.А. Андреевым состоялось 9 февраля в Дубне. Повестка дня включала важнейшие вопросы, касающиеся текущей деятельности приборного завода и планов на ближайшую перспективу.

С докладами о выполнении стратегии развития предприятия на 2017­2019 годы по итогам работы в прошлом году выступили генеральный директор В.А. Голубев, директор по средствам и автоматизированным системам управления технологическими процессами В.А.Пушкина, директор по управлению проектами А.Н. Марьенко, коммерческий директор К.З. Рухадзе.

Прозвучали годовые отчеты по реализации планов АО «Тензор»; утверждены планы и бюджет на 2018 год. Анализ состояния основных фондов предприятия вместе с предложениями по повышению эффективности их использования представил заместитель главного инженера А.В. Алексеев.

Директор по персоналу М.В. Подлесный ознакомил участников заседания со сметой расходов на социальную сферу ­ для внесения в коллективный договор на 2018 год. Финансирование целевых программ будет продолжено. Это касается стимулирования молодых специалистов, проведения культурно­массовых и спортивно­оздоровительных мероприятий для сотрудников, оказания материальной помощи на лечение. Дополнительная поддержка ожидает и работающих женщин: находясь в отпуске по уходу за детьми, они будут получать ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится три года. Предприятие также готово компенсировать половину затрат на содержание ребенка в яслях и детском саду.

Все позиции по смете расходов были приняты без изменений. На конференции трудового коллектива АО «Тензор» 28 марта коллективный договор будет предложен для подписания работодателю и профсоюзному комитету.

2018 год ­ юбилейный для предприятия: в августе исполнится 50 лет с момента образования Приборного завода «Тензор» в Дубне. Члены Совета директоров рассмотрели и одобрили программу мероприятий, посвященных этой значимой дате.