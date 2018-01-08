В ОЭЗ «Дубна» побывали представители Республики Саха (Якутия). Цель визита ­ изучение опыта создания подобных территорий опережающего развития.

В Москве завершились Дни Якутии, которые были посвящены сразу трем датам ­ 385­летию вхождения в состав Российского государства, 95­летию образования Якутской АССР и 25­летию Конституции республики. В программе множества мероприятий прошли и встречи с потенциальными и действующими инвесторами, представителями крупнейших институтов и территорий развития. Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Республики Саха» Диана Петрова и директор департамента по взаимодействию с органами власти, институтами развития и финансово­кредитными организациями Мария Дмитриева в сопровождении представителя Корпорации развития Московской области специально приехали в ОЭЗ «Дубна». Их интересовал опыт лучшей зоны России, который мог бы пригодиться при создании в условиях Севера технопарков и других территорий с высокотехнологичными предприятиями.

Вместе с руководителем проектов отдела по взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денисом Ивановым гости побывали на двух площадках особой экономической зоны, увидели строящиеся и уже выпускающие инновационную продукцию предприятия, на выставке в Конгресс­центре познакомились с проектами компаний. Они рассказали, что сегодня в Якутии много внимания уделяется инновационному развитию, в котором основополагающую роль должны сыграть территории, на которых будет активно вестись разработка и внедрение новых технологий, и опыт «Дубны» для их создания был бы как нельзя кстати.

В ходе экскурсии было задано множество вопросов. Интересовали в первую очередь деятельность Управляющей компании по развитию инфраструктуры территории, структура взаимодействия с госорганами и резидентами, обеспечение финансирования инновационной деятельности инвесторов, направления их деятельности, а также система льгот, таможенных и налоговых преференций, административная поддержка компаний и другие вопросы.

Посещением подмосковной территории гости остались довольны. По их мнению, здесь действительно все нацелено на создание комфортных условий для резидентов. Они подтвердили, что опыт ОЭЗ в подмосковной Дубне обязательно будет использован при создании подобных территорий и конкурентных высокотехнологичных кластеров в их республике.

Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА