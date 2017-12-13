«Единая Россия» предложила упростить критерии для вхождения в реестр обманутых дольщиков.

До конца года будут утверждены изменения в 560 Приказ Минстроя Россия, который устанавливает критерии признания участника долевого строительства пострадавшим от действий застройщика. «Мы предлагаем закрепить норму, согласно которой меры поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав обманутых дольщиков будут разрабатываться на основании реестров. С этой целью нужно конкретизировать понятия «проблемный объект», «пострадавший гражданин». В реестр должны включаться все «застывшие» объекты долевого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства», ­ заявил руководитель Рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно­коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

Он напомнил, что на контроле Рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков на сегодняшний день находятся 936 объектов. Это, по оценкам экспертов, около 130 тысяч пострадавших.

Руководитель рабочей группы также акцентировал внимание на проблеме точного ведения реестра. «Всплывают разные данные о количестве обманутых дольщиков – нет объективной картины по стране. Существует несколько причин. Дело в том, что многие дольщики сами не включаются в реестр, потому что он не дает никаких дополнительных гражданских прав. В этой связи у нас есть предложение установить меры поддержки, предложив органам власти распространять в первую очередь на граждан, включенных в реестр. Это будет мотивировать граждан включиться в реестр», ­ считает он.

Другая ситуация – когда органы власти отказывают во включении в реестр объектов в связи с нарушениями проектной документации. Третий случай – когда собственник успел застраховать недостроенный объект недвижимости. «Здесь необходима конкретизация, и Рабочая группа партии с таким предложением в Правительство РФ вышло. Таким образом, мы намерены максимально сократить случаи, по которым регионы смогут не включать дольщиков в реестр», ­ отметил он.