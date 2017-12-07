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Благодарность министра Печать
07.12.2017 09:24

На имя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.В. Афанасьева продолжают поступать поздравления в связи с тем, что подмосковная территория возглавила топ-­10 лучших ОЭЗ России.

Первый Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России был составлен Ассоциацией кластеров и технопарков. По его результатам первое место по мнению экспертов, российских и зарубежных инвесторов, заняла ОЭЗ «Дубна». В связи с такой высокой оценкой на имя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.В. Афанасьева пришла благодарность за подписью министра экономического развития  Российской Федерации М.С.Орешкина. В ней, в частности, говорится:

«Уважаемый Антон Владимирович! От имени  Минэкономразвития России выражаю  благодарность и признательность управляющей компании АО «Особая экономическая зона  технико­внедренческого типа «Дубна» за первое место в I Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, проведенном по итогам независимой оценки текущего уровня развития и  инвестиционной привлекательности особых экономических зон,  а также наличия благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на  их территориях.

За время функционирования особая экономическая зона, созданная на территории г. Дубны, внесла весомый вклад в  развитие и повышение инвестиционной привлекательности института особых экономических зон и высокотехнологичных отраслей экономики России».

Министр экономического развития  Российской Федерации М.С.Орешкин пожелал генеральному директору и всему коллективу АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» дальнейших успешных проектов и динамичного профессионального развития, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества и дальнейшую совместную работу по развития особых экономических зон.
 

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