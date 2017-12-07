На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» компания-­резидент «Биофармлаб» ведет строительство первой очереди предприятия по производству парфюмерно-­косметической продукции. Использование отечественных инновационных компонентов позволит стабилизировать качество и снизить потребность в импортном сырье.

Напомним, что резидент планирует построить предприятие общей площадью до 9 000 кв. метров. Территория будущего здания первой очереди составит 2 200 кв. метров, и здесь инвестор намерен выпускать исключительно парфюмерно-­косметическую продукцию, в том числе известную в России косметическую продукцию Librederm ­ полную серию средств по уходу за кожей, включающих как проверенные временем активные компоненты, так и инновационные комплексы.

­ До настоящего момента часть нашего производства располагалась за рубежом, ­ рассказывает генеральный директор ООО «Биофармлаб» Игорь Широков, ­ Контрактное производство не позволяло в полной мере контролировать технологические процессы, отчего страдало качество. Поэтому нами было принято решение о строительстве завода на территории особой экономической зоны. Создание такой площадки позволит стабилизировать качество продукции, а также создать импортозамещение внутри предприятия. Разумеется, от некоторых импортных сырьевых составляющих, в том числе гиалуроновой кислоты, мы не сможем отказаться, потому как производство этого компонента еще не налажено в нашей стране. Но основы косметических средств мы будем разрабатывать и создавать здесь, используя инновационные российские технологии. Это даст возможность создавать качественные продукты по оптимальным для потребителя ценам.

В прошлом году бренд Librederm был признан маркой №1 в России и стал самым продаваемым продуктом. В компании «Биофармлаб» надеются, что с вводом в строй нового предприятия в четвертом квартале 2018 года и началом производства парфюмерно­косметической продукции на территории особой экономической зоны в Дубне этот высокий уровень удастся сохранить.

На предприятии первой очереди руководство планирует «обкатывать» новые технологии. В ближайшей перспективе начнется работа по поиску и набору специалистов ­ технологов, лаборантов. Резидент также намерен обучать специфике профессий на собственной базе. Через некоторое время параллельно начнется строительство второй очереди предприятия, на котором в том числе будет налажен выпуск биологически активных добавок к пище, в том числе это будет аскорбиновая кислота с различными вкусовыми добавками. Вторая очередь предусматривает также строительство производственно­складских помещений.

После выхода на полную мощность «Биофармлаб» полагает занять до 7% доступного отечественного рынка парфюмерно­косметической продукции и до 0,4% рынка биологически активных добавок к пище. Всего на автоматизированном предприятии будут заняты до 100 специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит 326,7 млн рублей.

Светлана ЖУКОВА