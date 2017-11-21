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Исполняющий обязанности руководителя администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов и управляющий Северного головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» Сергей Игоревич Ганиев подписали Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение направлено на:
кредитование и финансирование различных проектов, реализуемых в интересах администрации города Дубны в целях поддержки отраслей материального производства;
совершенствование взаимодействия в инвестиционной сфере;
эффективное использование инвестиционного потенциала города Дубны;
обеспечение организаций и населения города Дубны широким спектром высококачественных банковских услуг;
реализацию проектов государственночастного партнерства.
Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по решению приоритетных задач на территории наукограда, обеспечивающих мобилизацию материальных и интеллектуальных ресурсов, в целях развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, а также по участию сторон в программах социально-экономического развития Дубны.
На встрече руководства Северного головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» с представителями администрации Дубны и руководителями ведущих предприятий были представлены схема работы банка, опыт взаимодействия с государственными и бизнесструктурами, новые формы работы, банковские продукты.
Исполняющий обязанности руководителя администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов заявил, что подобные «банковские дни» в Дубне необходимо сделать регулярными.
По материалам пресс-службы городской администрации