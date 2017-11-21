Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Соглашение о сотрудничестве Печать
21.11.2017 13:43

Исполняющий обязанности руководителя  администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов и  управляющий Северного головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» Сергей  Игоревич  Ганиев подписали Соглашение о сотрудничестве.

 

Соглашение направлено на:

кредитование и финансирование различных проектов, реализуемых в интересах администрации  города Дубны  в целях поддержки отраслей материального производства;

совершенствование взаимодействия в инвестиционной сфере;

эффективное использование инвестиционного потенциала города Дубны;

обеспечение организаций и населения города Дубны широким спектром высококачественных банковских услуг;

реализацию проектов государственно­частного партнерства.

Соглашение определяет порядок взаимодействия  сторон по решению приоритетных задач на территории наукограда,  обеспечивающих мобилизацию материальных и интеллектуальных ресурсов, в целях развития долгосрочного взаимовыгодного  сотрудничества, а также по участию сторон в программах социально-­экономического развития  Дубны.

На встрече   руководства  Северного головного  отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» с представителями администрации Дубны и руководителями ведущих  предприятий были представлены схема работы банка, опыт взаимодействия  с государственными и  бизнес­структурами, новые формы работы, банковские продукты.

Исполняющий обязанности руководителя администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов  заявил, что подобные «банковские дни»  в Дубне необходимо сделать регулярными.

По материалам пресс­-службы городской администрации
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо