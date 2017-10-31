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31.10.2017 11:46
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Уважаемые жители!
Информируем вас о том, что в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО
от 29.06.2017г. №106Р с 1 октября 2017г. произошло изменение тарифов на горячее водоснабжение.
Тариф на горячую воду будет составлять:
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Поставщик услуги
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Норматив расхода тепловой энергии
на подогрев с 01 сентября 2017г.
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Тариф
компонента
на тепловую
энергию
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Тариф и вид
компонента
с 01.10.2017г.
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Стоимость 1 м3 горячей воды
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с полотенце
сушителями
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без полотенце
сушителей
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ОИЯИ
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0,0672
Гкал/м3
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0,062
Гкал/м3
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2000,49 руб./Гкал
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25,49 руб./м3
(теплоноситель)
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159,92 руб./м3