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Изменение тарифов на горячее водоснабжение Печать
31.10.2017 11:46

Уважаемые жители!

Информируем вас о том, что в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО
от 29.06.2017г. №106­Р с 1 октября 2017г.  произошло изменение тарифов на горячее водоснабжение.

Тариф на горячую воду будет составлять:

Поставщик услуги

Норматив расхода тепловой энергии

на подогрев с 01 сентября 2017г.

Тариф
компонента
на тепловую
энергию

Тариф и вид
компонента
с 01.10.2017г.

Стоимость 1 м3 горячей воды

с полотенце­
сушителями

без полотенце­
сушителей

ОИЯИ

0,0672

Гкал/м3

0,062

Гкал/м3

2000,49 руб./Гкал

25,49 руб./м3
(теплоноситель)

159,92 руб./м3

 
 

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