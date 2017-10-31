Уважаемые жители! Информируем вас о том, что в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО

от 29.06.2017г. №106­Р с 1 октября 2017г. произошло изменение тарифов на горячее водоснабжение. Тариф на горячую воду будет составлять: Поставщик услуги Норматив расхода тепловой энергии на подогрев с 01 сентября 2017г. Тариф

компонента

на тепловую

энергию Тариф и вид

компонента

с 01.10.2017г. Стоимость 1 м3 горячей воды с полотенце­

сушителями без полотенце­

сушителей ОИЯИ 0,0672 Гкал/м3 0,062 Гкал/м3 2000,49 руб./Гкал 25,49 руб./м3

(теплоноситель) 159,92 руб./м3