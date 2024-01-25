ПАО «ТЕНЗОР» изготовит оборудование для первой атомной электростанции в Египте, которая строится с участием России.

О начале строительства АЭС «Эль-Дабаа» в 350 км от столицы страны, на побережье Средиземного моря, Госкорпорация «Росатом» сообщила в июле 2022 года. На станции будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Общая электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Приборный завод «Тензор» заключил два крупных контракта на общую сумму 73 млн долларов.

Они предусматривают поставку на АЭС «Эль-Дабаа» систем контроля и управления технологическими системами и вентиляцией (СКУ ТСиВ) для первого энергоблока, а также систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) общестанционных зданий и сооружений для всех четырех энергоблоков в апреле текущего года.

В рамках договоров будут проводиться шеф-наладочные работы. Специалистам приборного завода предстоит их выполнять в 2027-29 годах - по мере возведения блоков №№1-4.

- «ТЕНЗОР» рад принимать участие в крупном международном проекте, который осуществляет наша страна на африканском континенте. У нашего предприятия отличная деловая репутация и на российском рынке, и среди зарубежных партнеров. Наши преимущества: полувековой опыт в наукоемкой приборостроительной отрасти, сильный инженерно-конструкторский коллектив, собственные высокотехнологичные разработки, не уступающие, а порой превосходящие мировые аналоги. Это касается и линейки новой продукции для АЭЗ «Эль-Дабаа». Мы добиваемся безукоризненного исполнения всех контрактов: с надлежащим качеством и строгим соблюдением сроков, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

Фото со стройплощадки АЭС «Эль-Дабаа» в Египте – Госкорпорация «Росатом»